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【動物萌星球．示範作】凌明玉／疫情下的貓與奴

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（左圖）全員集合吃肉泥；（右圖）橘白貓的噸位可非浪得虛名，東煮在我家小姊姊畫圖的時候，常跟著進房間上書桌。（組圖／凌明玉提供）
（左圖）全員集合吃肉泥；（右圖）橘白貓的噸位可非浪得虛名，東煮在我家小姊姊畫圖的時候，常跟著進房間上書桌。（組圖／凌明玉提供）

寵物名：花花（名字就是你想的那樣沒創意）、小三（名字不是你想的那樣，只是家裡養的第三隻貓）、東煮（命名由來是背上有著像關東煮的花紋）。

●品種：三花貓、美國短毛貓、橘白貓。

●寵齡：花花８歲、小三５歲、東煮1歲

●特殊癖好或興趣：

花花：全世界她的屁屁最美，最愛在奴出門時炫耀。喜歡吃紅色肉肉，不喜歡吃乾乾，每次總是隨便過個口水就吐出來。除了脾氣差之外，憑奴的良心說，是家裡最美最乖的貓貓。

小三：是長腿歐巴。非常的N次方極愛吃「空心菜」，餅乾隨便敷衍奴吃吃，身形非常清瘦。除此之外，原本家中小霸王的他，在東煮來的那一天，忽然一夜長大，並開始懂得煩惱。

東煮：口腔期特別長，沒發過正常喵叫聲，只會啊啊叫，什麼都吃的小吃貨。每天無賴路倒、欺負哥哥姊姊、把爛沙發抓得更爛，特別愛玩拋接紙球，可望參加「全貓咪運動會」。除此之外，罄竹難書。

文／凌明玉

我的主子是貓，貓的寵物是我，已是歡喜做甘願受了，近來WFH後，更是加倍的人不如貓。

貓們慣常懶洋洋地哪邊涼快哪邊去，奴在家的地位低於宅配來的紙箱沒關係，越發將奴的規矩當貓砂隨便撥撥怎能忍受。Google meet開始了，貓們才不管你在工作賺罐罐，他們只力求卡好風水寶位，從椅子後方蛇到大腿，再走台步到筆電後、鍵盤上，久違的同事學生都想要貓上線，沒人在乎我何時下線。

玻璃工作桌好像是公貓們的最愛，整個夏天小三和東煮都會在上面滾來滾去，奴就要一直撿被撥下桌的東西。（圖／凌明玉提供）
玻璃工作桌好像是公貓們的最愛，整個夏天小三和東煮都會在上面滾來滾去，奴就要一直撿被撥下桌的東西。（圖／凌明玉提供）

儘管在貓眼裡，奴不過是更為巨大的貓。三花貓卻成天像捷運出口纏著不放的業務，喵喊餅乾餅乾肉泥肉泥⋯⋯美短貓則是有人開冰箱立刻從隱密角落竄出，大叫給我菜菜給我菜菜，橘白貓除了隨機加入兩貓威脅奴，舉凡街頭混混架拐子嗆聲勒索他樣樣都行。看貓耍無賴，真的會被貓氣到失去人格，瞬間又被他們萌到忘記剛剛是在生什麼氣呢。

以往我夾帶一些外面的氣味回家，貓總是特別讚賞，包包丟在沙發馬上來磨磨蹭蹭嗚嗚稱讚，不錯，有海陸燒烤的滋味喔。脫下外套貓貓一隻兩隻鑽進去當成帳篷，嗯嗯喵喵叫喊，是混合公園草坪和路邊小野貓的味道啊。人在貓的江湖，不是我在吸貓，而是貓在吸我吧。

大疫來時，什麼都不確定的感覺太討厭了，賴在家裡太久，許久不曾目送我出門的貓咪，會不會，發現奴將要完全變身為貓了？

每天路過紙箱、紙盒、毛巾架，花花都窩在裡面睡，嚴守超過16小時的美容覺，難怪她獨照的POSE總是散發美貓氣息。（圖／凌明玉提供）
每天路過紙箱、紙盒、毛巾架，花花都窩在裡面睡，嚴守超過16小時的美容覺，難怪她獨照的POSE總是散發美貓氣息。（圖／凌明玉提供）


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