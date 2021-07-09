【動物萌星球．示範作】凌明玉／疫情下的貓與奴

文／凌明玉

我的主子是貓，貓的寵物是我，已是歡喜做甘願受了，近來WFH後，更是加倍的人不如貓。

貓們慣常懶洋洋地哪邊涼快哪邊去，奴在家的地位低於宅配來的紙箱沒關係，越發將奴的規矩當貓砂隨便撥撥怎能忍受。Google meet開始了，貓們才不管你在工作賺罐罐，他們只力求卡好風水寶位，從椅子後方蛇到大腿，再走台步到筆電後、鍵盤上，久違的同事學生都想要貓上線，沒人在乎我何時下線。

玻璃工作桌好像是公貓們的最愛，整個夏天小三和東煮都會在上面滾來滾去，奴就要一直撿被撥下桌的東西。（圖／凌明玉提供）

儘管在貓眼裡，奴不過是更為巨大的貓。三花貓卻成天像捷運出口纏著不放的業務，喵喊餅乾餅乾肉泥肉泥⋯⋯美短貓則是有人開冰箱立刻從隱密角落竄出，大叫給我菜菜給我菜菜，橘白貓除了隨機加入兩貓威脅奴，舉凡街頭混混架拐子嗆聲勒索他樣樣都行。看貓耍無賴，真的會被貓氣到失去人格，瞬間又被他們萌到忘記剛剛是在生什麼氣呢。

以往我夾帶一些外面的氣味回家，貓總是特別讚賞，包包丟在沙發馬上來磨磨蹭蹭嗚嗚稱讚，不錯，有海陸燒烤的滋味喔。脫下外套貓貓一隻兩隻鑽進去當成帳篷，嗯嗯喵喵叫喊，是混合公園草坪和路邊小野貓的味道啊。人在貓的江湖，不是我在吸貓，而是貓在吸我吧。

大疫來時，什麼都不確定的感覺太討厭了，賴在家裡太久，許久不曾目送我出門的貓咪，會不會，發現奴將要完全變身為貓了？

每天路過紙箱、紙盒、毛巾架，花花都窩在裡面睡，嚴守超過16小時的美容覺，難怪她獨照的POSE總是散發美貓氣息。（圖／凌明玉提供）

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