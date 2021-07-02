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【動物萌星球‧創,作家】楚楚／毛室友

聯合新聞網 / 楚楚
這是我那喜愛蒲團的毛室友「Total」。（圖／楚楚　提供）
這是我那喜愛蒲團的毛室友「Total」。（圖／楚楚　提供）

寵物名：Total

● 品種：道奇兔

● 寵齡：約1.5歲

● 特殊癖好或興趣：討厭擁抱、喜歡蒲團；貴重物品磨牙、領地意識彭湃。

文／楚楚

　　疫情期間，主人居家辦公，許多毛孩也因為不習慣長時間共處而感到焦慮，甚至改變原本的行為，讓主人們都困惑毛孩的小腦袋裡到底在想些什麼呢？

　　近年來寵物溝通興盛，身旁也不乏學習寵物溝通的朋友，為的就是能夠更加瞭解毛孩的內心世界。意外的是，朋友的貓皇並不自認為主子，反而認可飼主為同處一室的「室友」。

　　「室友」必須適應彼此的生活習慣、尊重彼此的作息時間、預留彼此的私人空間，達成某種程度的共識，完全就是主寵關係的最佳寫照。

　　Total是一年半前來到我們家的道奇母兔，她的個性傲嬌、性格慵懶，總是瞅準貴重的物品來磨牙，在皮製沙發底下挖開一個秘密基地、咬斷網路線測試維修速度、確認老舊電腦線的氧化程度，讓人又好氣又好笑。

Total是一隻個性傲嬌、性格慵懶的道奇母兔！（圖／楚楚　提供）
Total是一隻個性傲嬌、性格慵懶的道奇母兔！（圖／楚楚　提供）

　　Total說，母兔胸前有一圈大圍巾是福氣的象徵，是兔類的性感，不准用人類思維嫌棄她胖，如果真的嫌她胖，就不該一面瘋狂餵食一面嫌胖！自我中心的矛盾人類！

　　Total說，籠子是專屬於她的私人空間，不管是清理便盆還是更換擺設，能不能對本兔有一點基本尊重，就像年輕人不喜歡爸媽不打招呼隨意進出房間！還有沒有一點兔權了！

　　Total說，籠子前的草編蒲團是她的客廳，躺在沙發上吃零食、打瞌睡都是很正常的休閒活動，偶爾哥哥姊姊路過，她也會好奇他們要去哪裡，要不要停下來陪她在沙發上坐一會兒，如果可以舒服地摸摸額頭順順毛，那就最好不過了。

　　Total還說，從一個家到另一個家，不安全感是難免的，但是也能逐漸適應新環境與新室友，而且眼神和行為所呈現出來的愛是假不了的。我愛你們，從這裡一直到月亮那麼遠。


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