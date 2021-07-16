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【動物萌星球‧示範作】彭樹君／小貓貝貝

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（左圖）一歲半時的貝貝貓，打碎媽咪的水晶缽之後還一臉無辜的表情；（右圖）兩歲時的貝貝貓，跳上廚房抽油煙機卻不知怎麼下來，喵喵叫著要媽咪抱抱。 （組圖／彭樹君　提供）
（左圖）一歲半時的貝貝貓，打碎媽咪的水晶缽之後還一臉無辜的表情；（右圖）兩歲時的貝貝貓，跳上廚房抽油煙機卻不知怎麼下來，喵喵叫著要媽咪抱抱。
（組圖／彭樹君　提供）

寵物品種：白底虎斑貓

• 寵物名：貝貝

• 年齡：六歲

• 特殊癖好或興趣：最愛手撕面紙

文／彭樹君

　　聽說貓咪界有一種神祕的力量，會讓人養到的第一隻貓都是小天使貓，從此死心塌地的愛上貓，生活裡因此不能沒有貓。真的就是這樣，我領養的第一隻貓布布優雅又溫柔，全名布布查爾斯，牠就像是有教養的英國紳士，充滿靈性，懂得我說的每一句話，並且會以牠那雙碧綠的大眼睛含情脈脈地凝視我，彷彿在說我愛妳。

　　布布貓離開這個世界之後，我以淚洗面了很長一段時間，然後有一天，我在一個浪貓送養會上看到了貝貝，當下不禁又熱淚泉湧，天啊，這隻三個月大的小貓和布布長得簡直一模一樣啊！我立刻決定帶牠回家。但因為牠很可愛，有意領養的人不少，所以當我在眾多角逐者中脫穎而出時，真是開心得想要大聲歡呼。

　　然而我很快就發現，這是一隻小惡魔貓啊！貝貝根本是一股小貓旋風，總是停不下來地在闖禍，而我的地板上也總是一片狼藉。小貓所到之處摧枯拉朽，跌碎的相框、瓷器、玻璃瓶、水晶缽和仿古董燈全是我的愛物，牠還會從衣櫥裡拉出我最喜歡的大衣當成牠的貓抓板，讓我欲哭無淚。怎麼會這樣？牠的全名是「貝貝史達林」嗎？為什麼和布布貓長得那麼像，個性卻完全不一樣？

　　有一天晚上，又是在掃完一地的碎片之後，我有氣無力地對貝貝說：唉，可以不要再闖禍了嗎？牠歪著頭看著我，一臉無辜，那可愛的模樣又讓我瞬間心軟。好吧，也許這隻過度活潑的小貓長大之後會安靜一些，也只能這麼期待了。

　　那天夜裡我做了一個夢，夢到貝貝長出翅膀，變成一隻鳥飛走了，我在窗邊喊著回來呀！貝貝回來………但是牠只是喵了一聲，又繼續往更遠的天空飛去。我被嚇醒了，驚魂未定中感到有個暖暖的小身子偎著我，知道貝貝正安穩地睡著，這才放下心來。啊，太好了！我沒有失去心愛的小貓。

　　從那天以後，貝貝還是像平常一樣在屋子裡東奔西跑，活力十足地打翻東西，我的心情卻不一樣了；小貓就像小孩一樣，總會闖些小禍，那正是活潑與健康的展現啊。沒有什麼比平安更重要的事了，我不該抱怨，而是應該感謝。

　　我想，不是人類飼養貓咪，而是貓咪陪伴我們。我們給貓咪一個家，貓咪給我們牠的一生，同時給予我們的還有毫無保留的愛與純真。

　　現在貝貝貓六歲，已經不會再像從前那樣闖禍，但依然非常活潑可愛，並且還有了可可貓的作伴。每天我都為我的兩隻貓咪祈禱，希望這兩個孩子永遠平安健康，一起當全世界最長壽的貓咪，一直陪著媽咪。

　　對了，可可貓長得也和貝貝貓一模一樣，而那是另一個故事了。


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