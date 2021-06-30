【動物萌星球‧創,作家】金大佛／飄過心頭的雲

文／金大佛

牠像一朵雲一樣，悄然無聲飄來。

Kumo是妹妹帶回來的白色柴犬，以「白雲」的日文發音作為命名。當初，被放在一個水果盒裡以偷渡客身分來到家中。妹妹將牠抱來我房間，一開始我不太願意親近牠，並非我不喜歡狗，相反地，我自幼便不時向雙親提出養狗的訴求，屢屢被以「我和你媽已經養了兩隻很花錢的寵物」之由駁回。於是我心想Kumo肯定是無法順利申請居留，遲早會被遣返，斷不能投入太多感情；然或許是牠如一團棉花糖般的討喜，不吵不鬧，安靜地待在角落一隅，賣萌當前鐵漢恐怕也難以招架，只得傾盡柔情。原本該因妹妹先斬後奏而震怒的家父母，竟然在見了牠的當下法外開恩，特許永久居民證。

Kumo相當注重整潔，她就是自己的衛生股長，無時無刻都得維持潔白無瑕的形象，不容許自己淪為一朵烏雲。每次散步回來，總是任人擦拭腳掌；甚至如廁講究大小便分離，非得換上一張乾淨的尿布墊牠才肯紆尊降貴（因此我們尿布墊的花費很高）；Kumo每日早晨會準時抓我房門、喚我起床，牠喜歡亂叼我房裡的東西，讓我的物品玩起大風吹，甚至玩起捉迷藏──某天我掀開棉被準備入睡，驚見床上居然堆滿了我的各式雜物。

這是兩個月大Kumo，也是我最喜歡的一張照片。（圖／金大佛 提供）

牠像一朵雲一樣，悄然無聲飄去。

有一晚，我們全家外出用餐，返家途中還先繞路去採買Kumo的尿布墊。豈料，打開門未見牠如常熱情迎接，只見牠倒在客廳，舌頭漸如毛色般蒼白。我們趕緊驅車直奔動物醫院急診卻已回天乏術，獸醫推測牠可能先天體質就不太好，才會猝死家中。那晚的台中萬里無雲，我和妹妹的世界卻下了好大一場雷雨。

「對了，幫我問一下，為什麼牠之前那麼喜歡亂藏我的東西嗎？」

寵物溝通師沉思了一會兒笑答：「Kumo說你房間太亂了，牠看不下去，想說直接幫你整理算了。」

牠像一朵雲一樣，令人捉摸不定呢！

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