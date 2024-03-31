台北西門町最高景觀飯店！日本西鐵飯店集團「SOLARIA西鐵飯店台北西門」 融合日台文化的綠色之旅

一進到「SOLARIA索拉利亞西鐵飯店台北西門」，能感受到一種獨特的溫暖，仿佛是在繁忙都市中找到了一片寧靜的避風港。這種感覺來自於飯店精心打造的環境，不僅將東西方的美學融合得天衣無縫，更加入了對環境的深刻尊重和對旅行意義的重新詮釋。

「索拉利亞西鐵飯店」從日本開始 半世紀的堅持

自1969年於福岡市開設第一家飯店至今，西鐵飯店集團已有半世紀的發展歷程，在日本及海外經營4個飯店品牌，共17家分店。其中「SOLARIA索拉利亞」品牌秉持著「為旅客在都市環境中，提供一個時尚優雅的享受空間」，在日本設有5家飯店，國外則有4家，分別於韓國首爾明洞、韓國釜山和泰國曼谷，以及2023全新開幕的台灣台北西門店，「索拉利亞西鐵飯店台北西門」開幕至今平均有高達8成的住房率，大多來自於海外旅客，其中來自韓國的旅客最為顯著，佔了3成，其餘則來自日本、香港、澳門、新加坡和馬來西亞，瞄準國際商務及觀光旅客商機。

部分房型在房內就能觀賞大稻埕煙火。

在世界各地的索拉利亞感受「置身日本」

「索拉利亞西鐵飯店台北西門」是台北西門町最高樓的飯店，不僅鬧中取靜，提供了一個放鬆的城市綠洲，更是將日式的意境和台灣的傳統元素完美融合，為到訪的旅客創造獨特的住宿體驗，客房總間數共298間，其中，面北房型可以遠眺淡水河及陽明山，天氣好時還能遠眺台北101。索拉利亞品牌的概念是將日本的感覺帶到台灣，精心設計房間裝潢以及大廳等公共空間，讓全世界的旅客都能在這裡體驗到如同身處日本的感受，熱愛旅遊的國人選擇入住索拉利亞西鐵飯店台北西門，能感受到日式工藝的美，以及日本職人精神的經營風格。

位於大廳層的lounge，木質溫暖的色調充滿濃濃的日本和風。

巧妙融合在地元素，受海外遊客歡迎

近年觀光旅遊的趨勢在於永續旅遊與環保，更有許多旅客希望感受當地「深度的文化」，索拉利亞西鐵飯店台北西門將台日文化的交融體現在裝潢擺設、餐廳美食，飯店的自助式早餐融合了台式和日式元素，從牛肉麵、滷肉飯到稀飯和鹹豆漿，甚至與阜杭豆漿進行期間限定合作，讓客人從一日之初就體驗到豐富的文化交融，感受到滿滿的台灣味，除此之外，飯店內部裝潢中的台灣復古壓花玻璃，更是巧妙地結合了本地文化與國際風情。

索拉利亞西鐵飯店的早餐是自助餐廳，提供多樣的餐點可以同時享受台日美食文化。

索拉利亞西鐵飯店台北西門已成為一個獨特的文化地標和綠色旅遊的典範，為來自世界各地的旅客提供了舒適又具有文化深度的住宿選擇。索拉利亞西鐵飯店台北西門的綠色實踐並將環保概念貫穿於日常營運中，如每兩天清掃一次、不主動提供房間備品（可於自助區拿取）等。房間設計整體以簡約木質風格，相當寬敞舒適，更延續索拉利亞品牌的精緻風格。

經典三人房是少見的正三床，為旅客提供舒適的睡眠品質。

當夜幕降臨，站在西門町最高的樓層向外望去，台北的城市燈火在腳下閃爍，旅客能在這高處找到一份靜謐，也能充分感受台北西門町的繁榮夜晚。對於2024年的展望，索拉利亞西鐵飯店台北西門對住房率相當樂觀，可以看出旅遊觀光市場的回溫帶動住房，且日系風格飯店融合台灣文化體驗的住宿氣氛，也相當受到歡迎。

SOLARIA索拉利亞西鐵飯店台北西門飯店外觀

官網獨享「國人限定」優惠專案

時間：2024/4/1~6/30

內容：

免費升等標準雙人房 / 標準雙床房有浴缸之房型。

入住五、六月週一至週三，房型再加碼升等舒適雙床房

(每日限量10 間) 。

官網訂房需輸入優惠代碼【TW24Q2】，不適用團體或旅行社訂房。

此專案為國人限量優惠，需持中華民國身份證辧理入住手續。

官網訂房：https://solariataipei.mydirectstay.com/tw/promotions.html

活動詳情依SOLARIA索拉利亞西鐵飯店台北西門公告為準。

索拉利亞西鐵飯店台北西門飯店

電話：（02）2314-3939

官網：https://nnr-h.com/solaria/taipei/zh/

地址：台北市萬華區中華路一段88號

飯店房間數：298間（標準單人房到三人房等多種房型，滿足不同旅客的需求）