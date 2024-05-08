黃崇仁：應視核電為清潔能源

準總統賴清德五二○即將就任，民進黨智庫副董事長、和碩董事長童子賢近來多次表態支持核電政策，外界猜測民進黨能源政策可能轉彎。民進黨立法院黨團指出，能源政策不是誰說了算，一定要在有社會共識、有核安機制及核廢料處置有解方等三前提下，才能進一步討論。國民黨團則稱，民進黨若要調整錯誤的能源政策，應先向國人道歉。

童子賢曾是賴清德屬意的新閣揆人選，他近來拋出核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭ＯＬ３（奧爾基洛托核電廠三號機）新型核電廠，讓核能占比提高，平均電價下滑，達到二○五○淨零碳排。他接連的核電主張，讓外界聯想民進黨能源政策是否調整。

國科會「晶創台灣推動辦公室」昨天揭牌，力積電董事長黃崇仁出席致詞。他受訪表示，沒有特別關注童子賢有關核電議題的談話，但他主張用核電，並應將核電視為清潔能源，未來改建核四也許還要很久，但核二、核三延役，他也是支持的。他說，台灣若電不夠用，衝擊最大的有兩個，一是台積電的ＥＵＶ（極紫外光微影設備）、二是ＡＩ資料中心，都是用電量非常大、且當初供電規畫未考量到。

黃崇仁也說，支持小型核電廠發展，並開放讓私人企業興建及管理，而不是台電來興建。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，國家能源政策不是任何人說了算，必須有社會共識作為重要基礎，核能安全更是不可或缺，核廢料也需要有具體處置解方，此三個前提下，才有進一步討論可能。

國民黨團書記長洪孟楷認為，民進黨錯誤核能政策造成電力短缺、物價上漲、通貨膨脹，民進黨應去面對，而童子賢過去反核，近年改變想法，是因全球面臨溫室氣體排放、淨零碳排議題，世界各國都開始轉向；如果民進黨要調整能源政策，請先向國人道歉。

國民黨立委王鴻薇表示，童子賢似乎想幫賴清德放風向球，但某種程度也代表廣大工商業的心聲。她和國民黨立委葉元之都呼籲民進黨不要繼續死抱反核神主牌，賴清德可以從善如流，不要鐵板一塊，勿讓大家每天陷入缺電恐懼。