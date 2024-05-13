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高市議會完成協調 陳其邁520上午將參加總統就職

中央社／ 高雄13日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

520總統副總統就職典禮將屆，但當天是高市議會總質詢。高市議長康裕成今天表示，經協調，21日下午總質詢時段的議員願與原20日上午質詢的議員共享時間，讓市長陳其邁上午可參加典禮。

陳其邁今天上午在議會接受媒體聯訪，被問到是否出席520總統副總統就職典禮時說，因為那天是總質詢，必須尊重議會決定，也要尊重質詢的議員，這部分要請議長進行協調。他會以議會優先，尊重議會的決定及議員的質詢權益。

康裕成今天下午向中央社記者表示，經過協調，5月21日下午總質詢的3名議員同意與原訂5月20日上午總質詢的3名議員共享總質詢時間。

康裕成說，5月21日下午總質詢，3節中間不休息，下午3時至5時50分連續質詢不休息，有必要可以延長總質詢時間。每名議員都能質詢到市長；而5月20日上午空出來的時段，則不再安排其他議員總質詢。

高雄市議會5月20日進行市政總質詢，上午及下午各有3名議員登記質詢。高雄市議會經過協調，空出5月20日上午時間後，讓陳其邁也能出席上午總統副總統就職典禮。

對此，高市府表示，感謝議長康裕成的協調，市長陳其邁5月20日上午將出席總統副總統就職典禮。

康裕成 議員 陳其邁

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