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邀賴清德國情報告 立院朝野無異議逕付二讀

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院今（10）日院會討論事項第一案為國民黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，在朝野黨團皆無異議下逕付二讀，並交由國民黨團召集協商。

民進黨團總召柯建銘表示，國情報告在立院討論30年，從來沒有實踐，總統即問即答是違憲的，這很清楚，大家把話講開、創造歷史上一頁，讓總統國情報告是大家共識。

柯建銘也說，拜託國民黨和民眾黨所提職權行使法修法即問即答應撤案，否則無法實行，經過徹底溝通，很高興朝野都有共識、共同遵守憲法，展開朝野互動新的一頁，不希望朝野一直互鬥，到最後是傷害國家，下周一朝野協商，看總統到底先來、後來，要不要統問統答。

國民黨團總召傅崐萁則表示，今天要做對憲法以及中華民國非常重要的宣示，113席立委來自各政黨，不管來自哪個地方都熱愛國家跟土地，希望人民的聲音被政府聽到，讓各種多元的民主在台灣確實扎根，賴清德已經表達願意到立法院國情報告，依照憲法增修條文，確實有這樣的案例跟慣例。

傅崐萁說，下周一協商後，會正式歡迎賴清德520後至立院國情報告並備詢答，用什麼方式國民黨團都尊重，總統到立法院國情報告後，兩週內讓行政院長施政報告，朝野和諧是重要關鍵，讓台灣往前邁進。

傅崐萁強調，這個案子得到民眾黨跟民進黨共同支持，希望總統國情報告成為憲政慣例，讓總統聽到多元民意，代表國民黨謝謝各政黨及113席立委歡迎賴清德回娘家，不設任何限制、誠摯歡迎。

國情報告 國民黨 賴清德

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