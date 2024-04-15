專家：中央跳過北市府涉違法

文化資產保存法規定，文化資產進行「都市計畫變更」須徵求主管機關意見，台北市文化局昨天表示，已正式發函內政部要求提供計畫書，讓文資委員審查及提供意見，但目前尚未收到中央的計畫。

文化局說，台酒公司針對文化資產「修復再利用計畫」已獲通過，須依當初北市文化資產審議委員會審議內容進行產業活保存，當初委員都盼建國啤酒廠持續運作，中央或台酒想交給北科大做修復再利用就須重送計畫，經北市文資會通過後才能繼續。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達說，北市文化局近期已二度發函「提醒」內政部，若要針對古蹟進行地目變更應告知北市府，行政院及內政部皆無完成這個步驟，等於刻意跳過北市府審議，如此程序不完備，已有違法疑慮。

台北市長蔣萬安去年四月在議會面對質詢時稱，「若中央願協調，北市府願配合協助」，言下之意是未有預設立場、一切尊重中央。據了解，藍營內有兩股勢力，一群支持割地北科大；一群則支持居民與文資團體。