新任勞動部長-側寫／何佩珊擅協調 勞運遭判刑

行政院副秘書長何佩珊內定接掌勞動部，她出身野百合世代，學生時期便長期關注勞工議題，進入體制後長年擔任民進黨國會幕僚，二○一六年出任政院副秘書長迄今，堪稱蔡政府元老級人物，扮演立法、行政間協調重要角色，獲黨內肯定，曾參與一例一休等重大政策，過去往返兩岸的求學經歷，也讓她對兩岸勞動市場有更深入的觀察。

何佩珊就讀大學期間就投入多場社會運動，不僅為此休學更遭判刑，作風剽悍，被視為「左翼女憤青」。進入體制後，她擔任民進黨立委柯建銘辦公室主任，一跟就是廿年，陪伴柯從國會菜鳥到萬年總召，精熟法案、預算，後又兼任民進黨政策會副執行長，扮演黨中央和立院黨團的協調樞紐。

隨蔡政府上任，何佩珊歷經林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁四位閣揆，更一度代理政院秘書長，角色吃重，期間經手無數的重大法案，包括年金改革、同性婚姻專法、美豬開放、四大公投案及勞基法修訂，肩負行政、立法間的關鍵協調重任。

值得一提的是，何佩珊更在陳水扁時代利用公餘時間赴陸求學，取得上海復旦大學世界經濟所碩士學位，累積不少兩岸人脈，在黨內兩岸事務上有不小參與。

歷經廿、卅年的政治洗鍊，同輩工運人士看何佩珊，感嘆昔日的左翼思想恐怕已不復在，然而政壇人士眼中的何佩珊善於協調，出身社運、對勞動權有了解，個性低調，是務實政治工作者。即將挑起勞動部長重擔，未來還要面對勞保改革，何佩珊昨宣示「只要政府在，勞保不可能倒」，已預告會繼續挹注勞保，但勞保改革終要面對，她日後如何揉合理念與現實，將是最大挑戰。

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