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法務部挑戰…鄭銘謙能扭轉辦案看顏色？

聯合報／ 記者王聖藜房荷庭／台北報導
新內閣昨天宣布第二波人事，準法務部長鄭銘謙出席記者會。記者潘俊宏／攝影
新內閣昨天宣布第二波人事，準法務部長鄭銘謙出席記者會。記者潘俊宏／攝影

內閣法務部長由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任，創下首位北檢檢察長直升部長的紀錄，鄭銘謙昨對接任部長一職表示，「全力以赴」。但他上任後將至少面臨四大挑戰，包括檢察官士氣、檢察公信力、黑金槍毒詐、監所管理壓力等，尤其過去八年檢察官「辦藍不辦綠」、「小圈子」飲酢文化歪風，第一線偵查人力淘空腐蝕的現象，都是必須面對的首要課題，鄭對重振檢察官威信應有使命。

鄭銘謙是台南人，他曾在台南地檢署服務多年，二○○四年賴清德還是立委時，曾因勸阻民眾遵守交通規則，遭人持棍棒圍毆倒地送醫，當時偵辦此案的檢察官就是鄭銘謙。

另方面，他在廉政署長任內，與宜蘭地檢署共同偵辦縣長林姿妙案；去年接任北檢檢察長後不久，起訴新竹市長高虹安案，加上大選期間，設專組查假訊息、深偽影片等防境外勢力介入的表現，都深受高層肯定。

不過，鄭上任後挑戰也不少，例如重要都會地檢署「看顏色」辦案，基層說，民進黨執政八年，「綠人」涉案設法阻止偵查，扯到「藍人」被逼著硬幹，案子辦完不管有罪無罪，長官早平步青雲。當升遷與否要在杯觥交錯間註定，認真辦好案子的人能被看見？

法務部掌管檢、調、廉、矯正、行政執行五大體系，鄭銘謙出身檢察官，廉政署長任內熟稔政風事務，擔任部長後即有改革主權；鄭如何留下人才，結合二千政風人員發揮情蒐結合檢、調「三箭頭」揭弊以扭轉執法形象，要與不要，由他決定。

內閣 賴清德

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