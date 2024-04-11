「不要吃太狠」綠派系砲轟卓榮泰

總統當選人賴清德昨公布首波內閣人事，將由民進黨前黨主席卓榮泰出任行政院長，卓榮泰隨後公布部分閣員名單。外界關切第一輪內閣名單未見總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦，卓榮泰昨與表示，會廣納各方意見，爭取各方人才，朝「民主大聯盟」方向努力。但針對新閣員名單，已有黨內派系人士開砲。

「民主大聯盟」是賴清德去年任黨主席時提名立委候選人提出的概念，旨在納入跨黨派人選。他當選總統後，今年一月下旬也表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行政院長要推出好人才，各部會首長也一樣，不會完全是民進黨籍。

媒體昨天詢問，傳出林佳龍可能擔任外交部長一職，目前進度如何？未來是否會延攬在野黨、非執政黨人士入閣？卓榮泰僅說，他已經正式啟動、開始徵詢未來內閣團隊成員的工作，昨和國人報告第一波，至於往後的，會在階段到的時間點，分批、定期向大家報告，還沒有定案的人事，他無法一一說明，但會努力朝「民主大聯盟」方向努力，因為這是延續全民擴大參與的精神，也唯有如此，執政團隊才能廣受大家支持。

知情人士表示，明天有可能公布第二波內閣名單，傳出工程會主委將由宜蘭縣前代理縣長陳金德出任。

「賴政府」人事案尚未完全底定，各派系仍多在觀望階段。但民進黨正國會立委林岱樺昨天率先打破沉默，直指林佳龍是國家的人才，人才不會寂寞，也不應該被埋沒，相信新政府一定會借重林佳龍能力，在適當位置為人民服務。

同為正國會的民進黨中常委陳茂松隨後更開砲表示，至今內閣沒看到林佳龍，相當納悶，且內政部長林右昌將出任民進黨秘書長，他也覺得不適合。陳茂松批評賴清德宣稱退出新潮流，結果是「他一人退了，新潮流全部上來了」。

陳茂松也批評，卓榮泰一人在這次不分區名單就指定了四席立委在安全名單，正國會一席都沒有，吃得是有比較狠，「不要吃太狠啦，叫他吃小口一點。」至於這些意見有無和賴清德反映？陳茂松說，賴清德會讓別人講嗎？「今天台北的天空很陰暗。」

對「賴政府」新人事引發陳茂松不滿，正國會人士緩頰，純屬個人行為，林佳龍與林右昌事先不知情，看到新聞也感到很驚訝；民進黨應該團結，全力支持賴清德人事布局，短暫的個人情緒應該放一邊，凡事以大局為重。