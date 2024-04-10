快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

首波內閣名單不見林佳龍！正國會中常委抱屈 籲卓榮泰不要「吃太狠」

中央社／ 台北10日電
準總統賴清德首波人事名單將掀牌，未見府秘書長林佳龍（右）、政院副院長鄭文燦（左二），引發揣測。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德首波人事名單將掀牌，未見府秘書長林佳龍（右）、政院副院長鄭文燦（左二），引發揣測。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德第一波內閣名單今公布，但未見正國會要角林佳龍入列。民進黨中常委陳茂松為林佳龍抱屈，直說「很納悶」，並說內政部長林右昌不適合轉任民進黨秘書長，另呼籲準行政院長卓榮泰不要「吃太狠」。

賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱。

不過，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦未列入首波內閣名單，引發關注。

民進黨正國會中常委陳茂松今天在中常會後受訪，為林佳龍抱屈。陳茂松表示，至今內閣名單沒有看到林佳龍，他相當納悶奇怪，他認為有權者可以考量林佳龍這個人才是否值得被好好安排、發揮。

正國會的林右昌傳出將轉任民進黨秘書長，陳茂松認為不適當，因為林右昌曾任代理黨主席，現在來當秘書長不太對，他很想勸林右昌不要接任，然後帶林右昌去遊山玩水。

陳茂松說，賴清德退出新潮流，但「新潮流全部上來」，此外，卓榮泰在2024大選不分區安全名單中指定了4席立委，現在又當行政院長，呼籲卓榮泰「不要吃太狠」。

民進黨中常委林俊憲受訪時緩頰，林佳龍或鄭文燦在民進黨內是非常重要的公共財，未來一定負有另外的艱鉅任務。

林俊憲也說，現在入閣是「跳火坑」，不是輕鬆的工作，民進黨在國會又是少數黨，未來內閣要面對的是非常艱困的狀況，大家希望看到的是更團結的民進黨。

林俊憲說，賴清德以前雖然在新潮流，賴清德很少過問新系運作，賴清德本來就是派系色彩很淡的人，自我要求必須跨越派系，這也是身為黨主席和總統必然要做的事，大家共同期待賴清德會打造更團結的民進黨。

內閣 賴清德

延伸閱讀

綠中常委替林佳龍、林右昌抱不平 嗆卓榮泰不要吃太狠

影／林佳龍選北市長「蔣萬安會笑出來？」本人反應曝光了

卓榮泰啟動新內閣人事徵詢 劉世芳可望掌天下第一部

林佳龍、鄭文燦動向引關注 卓榮泰：內閣持續徵詢中

相關新聞

首波內閣名單不見林佳龍！正國會中常委抱屈 籲卓榮泰不要「吃太狠」

總統當選人賴清德第一波內閣名單今公布，但未見正國會要角林佳龍入列。民進黨中常委陳茂松為林佳龍抱屈，直說「很納悶」，並說內...

蔣萬安稱卓榮泰、鄭麗君「好相處」 盼新閣揆就3議題支持

準總統賴清德今公布第一波人事內閣，民進黨前主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君將接掌正副閣揆，國民黨議員秦慧珠今詢問蔣萬安與行...

綠中常委替林佳龍、林右昌抱不平 嗆卓榮泰不要吃太狠

總統當選人賴清德今天公布第一波內閣人事，外界解讀為沒顧及派系平衡。民進黨正國會中常委陳茂松今天開砲表示，至今內閣沒看到林...

陳菊愛將劉世芳傳接掌內政部 30年行政立法歷練助攻賴清德

民進黨總統當選人賴清德今天公布首波內閣人事，準閣揆卓榮泰隨即啟動徵詢未來內閣團隊成員，民進黨前立委劉世芳可望出任內政部長...

下任衛福部長將面對「健保沉痾」 醫界期待有高EQ部長

準總統賴清德的內閣名單第一波公布，由民進黨前主席卓榮泰執掌行政院，文化部前部長鄭麗君出任行政院副院長。衛福部長人選未定，...

卓榮泰致詞引台劇「華麗計程車行」金句 作者驚喜這樣說

總統當選人賴清德上午宣布由民進黨前主席卓榮泰擔任閣揆。卓榮泰致詞最後，引用台劇「華麗計程車行」台詞：「車子往前跑，就能解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。