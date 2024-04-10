首波內閣名單不見林佳龍！正國會中常委抱屈 籲卓榮泰不要「吃太狠」

總統當選人賴清德第一波內閣名單今公布，但未見正國會要角林佳龍入列。民進黨中常委陳茂松為林佳龍抱屈，直說「很納悶」，並說內政部長林右昌不適合轉任民進黨秘書長，另呼籲準行政院長卓榮泰不要「吃太狠」。

賴清德今天宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱。

不過，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦未列入首波內閣名單，引發關注。

民進黨正國會中常委陳茂松今天在中常會後受訪，為林佳龍抱屈。陳茂松表示，至今內閣名單沒有看到林佳龍，他相當納悶奇怪，他認為有權者可以考量林佳龍這個人才是否值得被好好安排、發揮。

正國會的林右昌傳出將轉任民進黨秘書長，陳茂松認為不適當，因為林右昌曾任代理黨主席，現在來當秘書長不太對，他很想勸林右昌不要接任，然後帶林右昌去遊山玩水。

陳茂松說，賴清德退出新潮流，但「新潮流全部上來」，此外，卓榮泰在2024大選不分區安全名單中指定了4席立委，現在又當行政院長，呼籲卓榮泰「不要吃太狠」。

民進黨中常委林俊憲受訪時緩頰，林佳龍或鄭文燦在民進黨內是非常重要的公共財，未來一定負有另外的艱鉅任務。

林俊憲也說，現在入閣是「跳火坑」，不是輕鬆的工作，民進黨在國會又是少數黨，未來內閣要面對的是非常艱困的狀況，大家希望看到的是更團結的民進黨。

林俊憲說，賴清德以前雖然在新潮流，賴清德很少過問新系運作，賴清德本來就是派系色彩很淡的人，自我要求必須跨越派系，這也是身為黨主席和總統必然要做的事，大家共同期待賴清德會打造更團結的民進黨。