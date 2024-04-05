花蓮強震後地基下陷…新店住戶憂房被拆 工務局：安全考量拆增建

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3日花蓮外海發生強震，造成新北市新店區安泰路某社區8戶地基下陷，有住戶憂慮房屋被拆除，市府工務局表示，基於安全考量，拆除部分增建。

地震過後，工務局調來吊車、挖土機將住戶受困的汽車吊起，有社區住戶反映家裡的沙發、桌椅等傢俱來不及整理與搬運。

工務局副局長馮兆麟今天告訴中央社記者，房屋增建部分及鐵皮屋影響安全所以拆除，拆除前有取得大部分住戶及管委會同意，部分住戶也在2名消防員陪同下返家拿東西。

對於有住戶抱怨來不及搬物品，馮兆麟說，由於增建已部分懸空，基於安全才未讓住戶進入，在拆除懸空部分後，已由消防人員陪同住戶進屋取物。

馮兆麟表示，拆除危險增建後，現場暫趨穩定，並進行鋪設帆布及掛網噴漿作業，目前清理廢棄物及整地，後續進行基樁作業及道路復原，工期約需6個月。

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