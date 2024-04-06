快訊

國家級警報響！ 上午11時52分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

砂石車沒煞車衝台64下台北港匝道！ 釀7車追撞1命危1傷

影／砂卡礑2遺體露出頭腳 游家阿嬤看照片淚認：是兒子和大孫女

優先支援蘇花疏運 新台馬輪7日8日航班取消

中央社／ 連江6日電

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

連江縣政府發布公告，因新台馬輪8日支援蘇花疏運，考量救災優先，及清明連假尾聲台馬疏運需求，7日與8日航班取消，已購票民眾將全額退費。

連江縣政府表示，新台馬輪今明依照原訂航班，今晚從基隆開往馬祖，明日上午從馬祖返回基隆後，8日開往花蓮支援，因此新台馬輪7日基隆往馬祖、8日馬祖往基隆航班取消，且無替代航班。若已購買且支付前述航班購票款項之旅客，將全額自動退費。

台馬之星7日航班未受影響，晚間從南竿開出，8日上午抵達基隆。

連江縣政府表示，因應目前花蓮救災優先，其次考量連假馬祖疏運，最後則是來馬旅遊影響，做出上述安排，造成旅客不便，敬請見諒。

0403花蓮大地震 航班 馬祖

延伸閱讀

基隆中正公園新植5萬花木賞花之旅 串連基隆塔觀光吸客

出遊及返回工作地車潮陸續湧現 用路人請多注意路況

掃墓人潮多 北市掃墓公車行駛六天累積疏運50萬人次

今出遊及返工車潮將湧現 省道13處易壅塞路段曝

相關新聞

電訊全斷搶修中橫公路東段 公路局宣布3時段戒護放行

0403花蓮大地震重創台8線中橫公路東段沿線，經人員初步搶通後，道路及邊坡抗災性仍低，考量民眾通行需求，公路局今早派員巡...

花蓮台八線往武嶺道路打通了 上午10時開放車輛通行

台8線中橫公路5日晚上搶通天祥以西往武嶺路段，中央災害應變中心今天上召開第十次工作會報，會中指出，6日上午10時天祥晶英...

花蓮逾600起餘震 台鐵列車降速 部分車次平均晚20分

4月3日花蓮發生規模7.2地震，導致前往花蓮鐵公路中斷，台鐵公司4月4日清晨恢復開行往花、東列車，4月4日及5日東部幹線...

好消息！台8線天祥以西路段搶通 上午將護送民眾下山

台八線中橫公路東段原有多處落石坍方，公路總局5日晚上已搶修至台八線158公里豁然亭路段坍方區、161.8公里迴頭彎坍方路...

花蓮地震仍有4災阻路段 下清水橋便道明晚開放小車通行

花蓮縣東部海域於4月3日7時58分發生規模7.2地震，造成省道公路系統多處落石坍方阻斷，交通部公路局截至今天傍晚5點統計...

影／地震重創台八線中橫公路 林右昌：今搶通11公里

花蓮大地震重創台八線中橫公路，布洛灣至新白楊33多公里路段，沿線多達6處崩塌，搶通作業十分困難，林右昌今天下午表示，台八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。