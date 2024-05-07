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逾7.2億支應工程經費挨批…綠盼善款直接用於災民 花蓮縣府回應

中央社／ 花蓮縣7日電
花蓮縣部分公共工程經費以0206地震善款支應，如花蓮縣文化局美術館整建工程（圖）等，有議員7日質詢怒批，認為是不當使用善款，縣府回應指出，一切皆依法行政，且由善款委員會合議決定。中央社
花蓮縣部分公共工程經費以0206地震善款支應，如花蓮縣文化局美術館整建工程（圖）等，有議員7日質詢怒批，認為是不當使用善款，縣府回應指出，一切皆依法行政，且由善款委員會合議決定。中央社

花蓮震災待重建，縣議會民進黨團今天呼籲縣府立即歸還挪用的7.2億元善款，直接用於災民，勿連工程物價膨脹經費都用善款支應；縣府指依法行政且由善款委員會合議決定。

花蓮縣議會民進黨團下午召開記會，總召張美慧指出，0206地震後收到新台幣27.9億多元，因當時縣長傅崐萁準備用8億元補助石材業者，引起社會譁然，捐款被要求退款4700多萬元，石材業者沒拿到錢還背了黑鍋，善款剩下27.4億多元。

張美慧表示，27.4億多元善款內共核定60案，其中有19案、大約7.2億多元被用在縣府公共建設，包括縣道193線吉安溪橋及中山橋改建工程案、縣內防災教育館裝修工程因應物價膨脹經費等。

張美慧說，黨團強烈譴責縣政府，7.2億多元的公共工程應編列預算來做，可以向花東基金爭取、跟中央相關部會爭取，就是不可以把匯聚海內外的善款拿去做公共建設，如此後遺症就是社會各界認為縣府挪用，包括對石材業的公關人情，以致後來0918地震就僅有2000萬元捐款，此次0403地震目前為止捐款總數只有0206地震的1/5。

張美慧表示，不當使用、濫用，造成民眾對花蓮不信任，這是花蓮最大的災難，沒有善用大家的愛心捐款；應該立刻歸還善款，工程剛發包完成的也應凍結，不可以再用善款來支應。

對此，花蓮縣政府回應指出，公部門絕對是依法行政，0206善款是由善款委員會合議決定，非縣府能決定；善款的使用上也一直尊重捐款人的意見，也開放給捐款民眾申請退回的管道，甚至在0206震災災害救助事務告一段落，於111年要轉型成「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」時，也再次公告捐款人得聲明異議將善款退還。

縣府表示，台南市辦理公立國中小老舊校舍拆除重建工程，經費即來自台南0206震災捐款專戶的善款，花蓮縣政府參考台南市使用善款的前例。

0403花蓮大地震 傅崐萁 張美慧 愛心 捐款 民進黨 花蓮強震

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