台東拉里吧 震後未大規模位移

0403花蓮大地震後，現正進入汛期，避免山區位移崩裂發生，針對台東10處大規模崩塌潛勢區，農業部農村發展及水土保持署台東分署衛星監測進行採樣，暫無發現大規模土地位移，不過台東分署提醒，今年剛列入崩潛區的台坂村拉里吧部落，正以每年1公分速度位移，必須注意。

台東縣有166條土石流潛勢溪，另有紅葉、三和、多良、華源、新興、大鳥及台坂等10處大規模崩塌潛勢區，其中台坂村拉里吧部落今年首列入，委由屏東科技大學團隊監測。昨採樣，未發現大規模土地位移現象。

台東分署指出，拉里吧部落設置崩塌自動監測站，監測雨量、地表伸張、地表傾斜及位移等項目。可依監測調查結果增設地下水導排等設施，並復育上游崩塌地，減輕誘發坡地災害可能，增強災害防控能力，監測計畫為期5年。

屏科大土木工程系助理嚴至憲說，拉里吧部落屬於易斷裂面，目前在部落設置5處監測系統，每個監測點打井50公尺，每2個月固定巡測採樣與保養儀器。

他說，監測儀器有GPS功能，能即時傳輸監測資料到後端系統，計算單位以mm（毫米）計算，並以位移錯動5公分為警戒標準值，但有時會受外在因素及儀器故障影響監測數據，交叉比對各數據值之外，也會到現地比對，避免誤差錯報災訊。

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