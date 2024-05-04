振興花蓮觀光旅遊6月實施 鄭文燦：15.84億都用在花蓮

行政院副院長鄭文燦4日表示，行政院會日前已通過「0403震災重建復原方案」，共匡列285.5億元，都會聚焦在花蓮。其中，針對觀光旅遊振興計有15.84億元，「會全部用在花蓮」，旅遊補助也會從7月提早到6月實施。近日也將在行政院的觀光平台會議中正式敲定方案內容。

鄭文燦4日率領各部會次長，赴花蓮主持「0403震災復原重建專案會議」，對於旅宿業者抗議振興旅遊補助太晚實施，且金額不夠，鄭文燦做以上表示。

鄭文燦指出，方案總經費是285.5億元，各部會都有，希望跟花蓮縣政府充分對接，所以舉行今天的聯席會議。而有些方案的施行計畫，需要進一步的確定，我們也想聽取地方上的意見，有些必須要調整或微調，我們希望能夠做得更好。

鄭文燦強調，會用「從速、從寬、從優」的方式來完成災後的重建，希望中央跟地方合作無間。

針對觀光旅遊業，鄭文燦則提到，我們也提列了1.2億元的信保基金，可以融資大概20億元，這20億元的部分，每一個旅宿業可以最高3,000萬元，周轉金（貸款）可以1,000萬元，這個部份我們會充分支持旅宿業度過困難。同時請勞動部針對在觀光旅遊業的薪資補貼要提出方案，比照在COVID-19期間薪資補貼的方案，會為花蓮量身訂做一個方案，讓觀光旅遊業可以在不裁員的情況底下，度過困難。

另外，針對花蓮的產業振興，還有觀光旅遊的振興，鄭文燦說，通過的方案，總經費是15億8,400萬元，其中旅宿業融資（信用）保證有1.2億元；旅遊振興包括團客有1.5億元、自由行有8億1,500萬；另外，台鐵觀光列車有保留5,000萬元；另外，國際觀光客的包機、境外旅客的包機，我們保留一部分的錢，也包括像觀光巴士跟台灣好行，我們要做補貼，務必要讓他們能夠來到花蓮。

鄭文燦說，他也請農業部、文化部以及原民會分別提出了文化幣加碼，有2,000萬元補貼；農遊部分跟花蓮縣政府農業處有1.83億元的農遊方案；部落旅遊也要加強，另外提列了3,000萬元做部落旅遊，總經費是15.84億元，這15.84億元，寫得很清楚，用在花蓮，沒有別的縣市。

此外，針對有產業提出，發放消費振興券限時限地在花蓮使用，鄭文燦說，在農遊的方案，過去曾經發放過農遊券500元，那我們原則上1.83億元會用類似的方式，會用在花蓮的農遊消費的點，那主要是希望農遊消費點可以擴大，能夠讓它使用的範圍擴大，類似於農遊券，但是用的方案可能會用電子支付的方式。

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