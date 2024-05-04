凌晨3：21花蓮近海規模4.4地震 最大震度花蓮縣4級

中央社／ 台北4日電
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

根據中央氣象署最新資訊，4日3時21分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.6公里，震央位於花蓮縣政府南方28.5公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

台中清水紫雲巖捐1千萬 助花蓮災區早日重建

重新出「花」！花蓮伴手禮暨農特產品展售會擴大登場

影／台中各界捐款助花蓮震災近2000萬 盧秀燕到紫雲巖感謝

震央在中央山脈的地震出現了 名醫2理由籲「10月前不要爬高山」

相關新聞

振興花蓮觀光 鄭文燦：6月啟動旅遊補貼

花東地區在0403花蓮地震受創嚴重，行政院副院長鄭文燦今天表示，將推動旅遊補貼，因為下清水橋5月底修復，大客車及遊覽車才...

0403地震重創花東 農業部投14億助振興

0403地震重創花蓮地區，引發交通受阻也嚴重影響農業正常經營。為協助災區農產業儘快復原，農業部經與花蓮縣政府持續溝通，預...

震後振興花蓮農特產品銷售 農業部擬推250元優惠券

今天逢花蓮0403大地震滿1個月，行政院提出285.5億的震災重建方案，除了交通部預計7月推出花東振興觀光方案，農業部也...

花蓮旅遊振興 鄭文燦：6月啟動旅遊補貼

行政院副院長鄭文燦今天到台中視察會展中心西側展館計畫，他提到花蓮震災後目前消費信心還沒恢復，希望各種紓困，融資和旅遊補貼...

花蓮強震衛福部捐款專案今午夜關閉 已收近16億善款

0403花蓮發生強震，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，截至今天上午8時，共募得15.9億元，總捐贈筆數18.7萬筆，捐...

重建編285.5億 鄭文燦明赴花蓮對接

花蓮地震帶來嚴重災情，光在花蓮就震出超過一二○件紅、黃單建築，逾一千九百戶受災，災民多半依親，也有人自行租屋；有些大樓已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。