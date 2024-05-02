快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

強震重建 日本釧路市為花蓮市震災募款

中央社／ 花蓮縣2日電

0403強震重創花蓮，花蓮市公所最近收到來自日本北海道釧路市的善款，分別為釧路市募款及市議會成員捐款。花蓮市公所拍攝感謝影片，感謝友好城市伸出友誼之手。

花蓮市與日本北海道釧路市2022年簽署友好交流協定，花蓮市長魏嘉彥說，地震發生後，有收到釧路市長蝦名大也及議長畑中優周慰問信函，表達對災情的擔憂，這次收到來自釧路市的善款，讓他深感溫暖與感激。

0403強震發生後，釧路市就在官網發布募款訊息，為友好城市花蓮市提供援助，收到的捐款扣除宣傳費用，將全數捐贈給花蓮市公所，作為救災資金，經過2週募款，募得100萬日圓。

釧路市議會議長畑中優周也率領全體成員，共同捐款10萬日圓給花蓮市公所，畑中優周表達，希望能前往花蓮關懷。

魏嘉彥說，2筆款項都已匯入花蓮市公所慈愛基金帳戶，這次地震造成市民生活、店家生意受創，將運用這筆善款提供救助跟支持。

花蓮市公所團隊拍攝感謝影片，表達對釧路市深深感謝，魏嘉彥說，謝謝日本友人們的善心，幫助花蓮市民重建家園，期待在災後重建過程，繼續與釧路市加強合作與交流，攜手渡過難關。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

周六親至花蓮談震災復原 鄭文燦：對接落實重建方案

振興花東觀光方案「每房最高千元」 周永暉：7月1日上路

災後振興觀光補助出爐 花蓮業者質疑：納入台東很奇怪

地震滿月／花蓮訂房剩1%損失上看20億 五月天救得了？

相關新聞

「0403震災復原」振興觀光納台東 花蓮業者炸鍋怒喊北上抗議

行政院院會今天通過「0403震災復原重建方案」，振興觀光部分提供自由行、團客補助都納入台東，花蓮業者擔心如此一來，遊客全...

花蓮搜救犬也成地震受災戶！犬舍被貼黃單 忙打包搬家

花蓮縣消防局特搜大隊搜救犬小組成軍3年，在這次地震擔負起重大尋人任務，也立了大功。任務結束後，最近正忙著打包搬家，要進駐...

中央285億震災復原重建預算 桃園副市長蘇俊賓：忽略防災韌性

桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會，針對「0403震災復原重建方案」285.5億元預算，他認為內容多是災後重建與振興經濟，...

花蓮地震 蔡總統：政府投入285.5億助民眾恢復正常生活

4月3日發生的花蓮大地震造成嚴重災情，蔡英文總統今天在臉書表示，中央政府除了以最快的速度，進行交通和各項公共設施的搶修工...

0403災後復原方案經費曝光 鄭文燦提四面向：周六將到花蓮縣府溝通

針對403災後復原重建方案，行政院副院長鄭文燦2日指出，可分為四面向，保括公共設施復原、災民安置及重建、產業紓困振興以及...

周六親至花蓮談震災復原 鄭文燦：對接落實重建方案

4月3日花蓮大地震為台灣各地帶來嚴重災情，花蓮首當其衝。行政院今天聽取內政部綜合業務處陳報「0403震災復原重建方案」報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。