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廣角鏡／北市松山慈祐宮捐款花蓮賑災

聯合報／ 記者曾吉松
記者曾吉松／攝影
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「3月瘋媽祖」，昨天農曆3月23日是媽祖生日，全台媽祖廟舉辦熱鬧慶典。松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕以三獻大典祝壽，台北市長蔣萬安（前右二）、花蓮縣長徐榛蔚（前右一）出席祈福，並見證慈祐宮捐贈花蓮賑災捐款。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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