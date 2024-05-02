震後觀光…宜蘭爭取振興補助 花蓮推永續遊

地震重創花蓮觀光，連帶使同一旅遊廊帶的宜蘭縣觀光旅宿業生意受影響，宜蘭縣府建請中央在花蓮優先的前提下，把宜蘭也納振興觀光與經濟產業的補助對象；花蓮縣府為加強國際宣傳，邀國外網紅行銷花蓮之美，將推出「永續遊花蓮」方案，振興花蓮觀光。

宜蘭縣政府表示，很多遊客是先在宜蘭遊玩再前往花蓮，地震後，統計清明連假的縣轄風景區遊客人次，去年15萬6365人次，今年滑落僅11萬2401人次，大幅減少28%，遊客不去花蓮，也不到宜蘭，觀光旅宿業生意慘澹。

宜蘭溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，宜花位處同一條觀光旅遊路線，經濟部將補助花蓮4大商圈行銷約200萬元，這個月針對夜市推出好市加倍券及夜市振興券，宜蘭也是地震影響區，應一併納入振興補助。

縣府最近行文給經濟部提出兩項建議，行銷推廣方面，經濟部正辦理「2024全國卓越商圈獎」，宜花東各商圈應該可以免評選，各商圈都列入中央行銷推廣、輔導資源對象；在經費補助方面，請經濟部研擬商圈振興「專案補助」。

至於花蓮平均旅宿訂房率只剩1成，花蓮縣府觀光處最近邀波蘭網紅及台籍夫婿，透過外國人、台灣人的不同視角傳達花蓮之美。

縣府觀光處長張志翔表示，5月10日至11月30日推出「永續遊花蓮－國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行到花蓮住宿旅遊，有機會獲得特斯拉，天天抽出遊花蓮雙人機票；國內旅行團針對團體、寵物旅遊及身心障礙人士提供永續旅遊獎勵金。

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