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公寓電梯震損修繕 北市研擬補助

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北報導
台北市蔣萬安表示，老舊公寓會動用災準金等補助支應，校舍也會持續請專業技師鑑定。記者曾吉松／攝影
台北市蔣萬安表示，老舊公寓會動用災準金等補助支應，校舍也會持續請專業技師鑑定。記者曾吉松／攝影

0403大地震造成北市出現危樓、校舍也待補強，多名議員昨點出，很多老舊公寓災損，電梯修繕卻無法補助，且景美女中等校學生回到受損校舍上課，令家長擔憂；市長蔣萬安表示，老舊公寓會動用災準金等補助支應，校舍也會持續請專業技師鑑定。

蔣萬安昨赴議會報告113年度總預算第1次追加減預算案，議員應曉薇表示，今年共編列7億4000萬二備金，但僅動支6000多萬，還剩下6億7972萬，且所有動支沒有一個和0403大地震有關，災害準備金共編列19億1000萬，目前動支5億7000萬，還有超過13億多，「不能慢慢用要趕快用」。

應曉薇舉例，萬華區祥安國宅因地震導致電梯損壞，修一座就要50萬元，但無法核銷或提出相關補助申請，桃園有相關電梯修繕補助，新北針對地震修繕補助也包含共用電梯，造福多少老舊公寓，市府追加減預算應該利用第二預備金或災害準備金，挪為共用電梯補助。

蔣萬安表示，預算上很大部分都是在下半年動支，發生災害時如果能動用災準金，都會即刻支應，針對共用電梯部分，也在研議相關補助，會請局處加快整個簽報程序。

議員王欣儀指出，景美女中的勵學樓在0403地震受損嚴重，高三生進行一周的遠距教學後，又通知高三生可以回到勵學樓上課，但家長們近日才得知勵學樓根本尚未補強，非常擔憂。每天那麼多學生在勵學樓上課及活動，加上近期大大小小的餘震不斷，誰能真正保證安全？

蔣萬安指出，會請教育局再請專業技師做鑑定，若有急迫危險須補強，會來做安置及調整，若鑑定後認為沒有太多問題，可以繼續使用到6月中，也會再跟家長清楚說明。

針對預算，議員鍾沛君點出追加北流和撫遠公園工程款，蔣萬安上任一年，還在幫忙前朝追加預算，蔣萬安表示，北流是墊付款案，去年也得到議會同意，會趕快支付這筆墊付款；工務局長黃一平說，撫遠公園是因地方有新的需求，才納入民生水資源中心整體工程。

蔣萬安說，很多工程如果延宕，或發包到施工期程拉很長，就會不斷增加營建經費，會盡早提前期程。

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