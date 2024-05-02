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每棟最高5萬元 新北震損建物共用區 修繕補助上路

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
0403花蓮地震造成全台建築物損壞，截至4月25日止新北通報案累計約1600件，約7成是2、30年以上老公寓。圖／工務局提供
0403花蓮地震造成全台建築物損壞，截至4月25日止新北通報案累計約1600件，約7成是2、30年以上老公寓。圖／工務局提供

0403花蓮地震造成全台建築物損壞，新北工務局昨在市政會議提臨時提案，訂定「新北市政府辦理0403地震災害建築物共用部分修繕補助計畫」。市長侯友宜宣布即日起實施，辦理紅、黃單外建物補助經費共1800萬元，每棟建物以「每座共用直通樓梯」為單位，最高可獲5萬元補助，以共用部分簡易修繕為主。

經統計，截至4月25日止新北通報案累計約1600件，約7成是2、30年以上老公寓。工務局表示，補助範圍為新北市轄內2003年前領得使用執照的建物，且共用空間有實際供共同使用，補助金額以共用直通樓梯為修繕補助單位，補助實際支出金額二分之一，單座樓梯最高補助5萬元，經費有限，用完為止。

新北板橋王姓女子說，上月強震後，門外公設走廊磁磚掉落，所幸無人受傷，感謝市府提出這個政策，她會趕快告訴管委會這消息。另一名陳姓男子住屋齡30年舊公寓，他說，地震後門外樓梯牆出現裂痕，正愁不知該怎麼處理，擔心1800萬補助很快用罄，將盡快申請。

市議員林國春表示，近期接到許多陳情，也協助民眾會勘，排了242件，近期地震對老舊房子損害嚴重，1800萬絕對不夠。

市議員李宇翔說，地震後新北出現上千件屋損通報，市府應盤點30年以上老屋現況，提供結構鑑定等措施，除緊急性補助，市府更應加快都更進度，新北30年以上房屋約90萬棟，要加大推動都更力道。

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