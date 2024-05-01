快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

花蓮強震募款倒數衝刺 富邦金控擬捐5000萬元

中央社／ 台北1日電

花蓮強震專案募款將在3日截止，賑災基金會表示，截至今天上午8時共募得約新台幣15.1億元，包含12家公股行庫捐款2100萬元、元大金控等捐贈2000萬元，此外富邦金控擬捐款5000萬元，正在程序作業中。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月。民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。善款專款專用，用以支出相關法定賑助及專案賑助。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至上午8時，募得約15.1億元，總捐贈筆數18.5萬筆，其中財政部率台灣金控等共12家公股事業，聯合捐款2100萬元；金管會轄下證券期貨相關機構，包括證交所、櫃買中心、期交所及集中保管結算所合力捐助1200萬元。

民間企業部分，賑災基金會表示，近日元大金控、元大證券、元大商銀、元大期貨合計捐款2000萬元；永豐商銀及永豐金證券一同捐款1000萬元皆已入賑災基金會專案帳戶中；另外，富邦金控擬捐款5000萬元，正在程序作業中。

賑災基金會也說明，震災進入復原重建階段，資金調度是關鍵，除財政部已督請8家公股銀行以自有資金辦理多項天然災害低利融資方案外，金管會也彙整30家本國銀行所提供多項天然災害低利融資方案，包括生活急難貸款、既有貸款減輕負擔方案及房屋修繕重建貸款，受災民眾及企業可多加利用。

0403花蓮大地震 捐款 花蓮強震 賑災基金會

延伸閱讀

地震增62處新生崩塌威脅鐵公路 台鐵規畫50公尺明隧道

影／松山慈祐宮捐贈花蓮賑災捐款 蔣萬安、徐榛蔚祈福國泰民安

協助花蓮振興 旅遊業者回饋商家免抽佣

銀行搶美元大小客戶都要 再推高利定存...最高達10%

相關新聞

地震增62處新生崩塌威脅鐵公路 台鐵規畫50公尺明隧道

0403花蓮地震即將滿1個月，至今已有逾1000起餘震，不僅重創東部交通，也使當地土石鬆動。農業部農村發展及水土保持署示...

中橫東段暫停開放 台7甲線米摩登段交管

台8線中橫公路174.1公里流芳橋路段，因對岸山壁持續落石及岩屑崩滑，中橫東段的天祥至太魯閣路段暫停開放，公路局視邊坡狀...

2樓以下鋼筋裸露變形 花蓮「馥邑京華」盼強制拆除

花蓮「馥邑京華」大樓震後列紅單，住戶反映餘震後2樓以下鋼筋裸露變形，可能倒塌危及公安，卻未列入強制拆除，若自拆經費高達8...

21:58花蓮近海規模4.2地震 最大震度花蓮縣3級

根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣政府南方28.4公里（位於花蓮縣近海）今天晚間9時58分發生芮氏規模4.2地震，地震...

0403地震將滿月 花蓮增近1400處新生崩塌「威脅鐵公路交通」

0403大地震即將滿一個月，根據農業部農村發展及水土保持署統計，本次強震共導致花蓮1391處新生崩塌，面積達943.76...

花蓮「馥邑京華」鋼筋裸露變形 住戶爭取列入強制拆除

花蓮「馥邑京華」大樓震後列紅單，住戶反映23日餘震過後2樓以下鋼筋嚴重裸露變形，可能倒塌危及公共安全，卻未列入強制拆除，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。