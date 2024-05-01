花蓮強震募款倒數衝刺 富邦金控擬捐5000萬元

花蓮強震專案募款將在3日截止，賑災基金會表示，截至今天上午8時共募得約新台幣15.1億元，包含12家公股行庫捐款2100萬元、元大金控等捐贈2000萬元，此外富邦金控擬捐款5000萬元，正在程序作業中。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月。民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。善款專款專用，用以支出相關法定賑助及專案賑助。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至上午8時，募得約15.1億元，總捐贈筆數18.5萬筆，其中財政部率台灣金控等共12家公股事業，聯合捐款2100萬元；金管會轄下證券期貨相關機構，包括證交所、櫃買中心、期交所及集中保管結算所合力捐助1200萬元。

民間企業部分，賑災基金會表示，近日元大金控、元大證券、元大商銀、元大期貨合計捐款2000萬元；永豐商銀及永豐金證券一同捐款1000萬元皆已入賑災基金會專案帳戶中；另外，富邦金控擬捐款5000萬元，正在程序作業中。

賑災基金會也說明，震災進入復原重建階段，資金調度是關鍵，除財政部已督請8家公股銀行以自有資金辦理多項天然災害低利融資方案外，金管會也彙整30家本國銀行所提供多項天然災害低利融資方案，包括生活急難貸款、既有貸款減輕負擔方案及房屋修繕重建貸款，受災民眾及企業可多加利用。

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