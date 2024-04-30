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21:58花蓮近海規模4.2地震 最大震度花蓮縣3級

中央社／ 台北30日電
花蓮縣政府南方28.4公里（位於花蓮縣近海）今天晚間9時58分發生芮氏規模4.2地震。圖／翻攝自中央氣象署
花蓮縣政府南方28.4公里（位於花蓮縣近海）今天晚間9時58分發生芮氏規模4.2地震。圖／翻攝自中央氣象署

根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣政府南方28.4公里（位於花蓮縣近海）今天晚間9時58分發生芮氏規模4.2地震，地震深度5公里，最大震度花蓮縣3級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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