凌晨0時21分花蓮近海地震規模4.7 最大震度4級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第362號顯著有感地震報告，今天凌晨0時21分，在花蓮縣政府北北東方14.0公里 ，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.7地震，地震深度15.4公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級，宜蘭縣地區、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級，桃園市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、新北市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台北市地區最大震度1級。

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