凌晨0時21分花蓮近海地震規模4.7 最大震度4級

花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，地震後居民由直升機送下山，回家的路卻柔腸寸斷，部分落石比一層樓還高，有族人說，「這是人生中最慘的一次」。今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道，希望政府能協助搶通，早日恢復正常生活。

2024-04-29 12:23