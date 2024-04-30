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新北新月橋震損封閉 6月3日提修復計畫

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的新月橋吊索鬆脫歪曲（圖紅圈處），目前由土木技師及學者專家等團隊進行檢測與修復。記者李成蔭／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的新月橋吊索鬆脫歪曲（圖紅圈處），目前由土木技師及學者專家等團隊進行檢測與修復。記者李成蔭／攝影

0403大地震全台有感，新北新月橋因此吊索鬆脫，市府緊急封閉，預計6月3日檢測結果及修復計畫將出爐，市長侯友宜昨視察說，會在安全無虞下有條件開放通行。新北高灘處表示，震後巡檢58座重點橋梁，還有2座出現位移，不過都已修復，排除安全疑慮。

侯友宜昨赴新月橋視察震後災損，記者實地勘查也能清楚看到，最靠近板橋一端吊索明顯變形，橋體安全令人憂心。新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，新月橋因震損，影響結構安全，因此建議暫停使用。

高灘處長張修銘說明，目前依橋檢公司及技師公會建議先辦吊索開蓋作業，視結果再擇出開放條件及吊索修復方式，作業所需懸吊架材料已在4月19日進場，最快6月3日可檢測完畢，同時4月20日至5月4日間將同步辦理吊索磁漏檢測，檢查吊索內部有無斷裂。目前初步檢測，兩拱橋56條吊索中，共有4處吊索套管變形、8處索力值超過原設計安全值。

侯友宜表示，地震當天就發現吊索有1條彎曲並即刻規畫檢測，修復過程請學者專家團隊參與，會在安全無虞下盡速開放。另，因新月橋封閉，也啟動新北大橋、新海橋、浮洲橋的自行車道替代。

高灘處養工科長林東立指出，新北高灘地有202座橋梁，每年會安排巡檢，若地震超過4級以上，會鎖定位於土壤液化地區，或作為景觀通行用的橋梁做震後特別檢查。其中如新月橋這類鋼索支撐的景觀橋，在新北還有新店陽光橋、汐止新光橋，兩處於震後巡檢發現有錯位情況，初判結構沒問題，修復後也都正常。

新北新月橋橋下新海人工濕地的水塘邊，吸引不少釣客釣魚。記者侯永全／攝影
新北新月橋橋下新海人工濕地的水塘邊，吸引不少釣客釣魚。記者侯永全／攝影

工務局養工處橋隧科長黃柏升表示，養工處轄下1051座車行橋，震後有檢視其中48座重點橋梁，目前沒有發現結構安全問題，持續正常使用。他說，橋梁每2年會定期巡檢，新北17座具有鋼纜系統橋梁則是1年巡檢1次，各區公所也會每月巡視轄區橋梁。

市議員黃淑君、戴湘儀昨質詢提醒，近來餘震不斷，要有緊急應變措施。市議員林秉宥說，新月廣場5月底有鼓藝活動，建議應評估移地辦理。

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