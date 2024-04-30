太魯閣公園裡部落遭巨石擋路 盼政府協助

花蓮0403地震重創太魯閣國家公園，園區裡大同、大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，部分落石比一層樓還高，震後居民由直升機送下山，回家的路卻柔腸寸斷，族人感嘆「這是人生中最慘的一次」。昨有15名族人設法修繕得卡倫步道，也希望政府協助搶通，恢復正常生活。

前往大同大禮部落的得卡倫步道及砂卡礑林道，3日被邊坡巨石滾落壓垮，部落變成孤島，族人在缺水缺電及物資有限下熬過4天，7日被直升機載送下山。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事都姆恩說，這次地震災情是「出生43年以來最慘的一次」，步道與林道受損嚴重，約有15名族人徒手修繕通往大禮部落的得卡倫步道，「石頭能清的就清，讓大家能走上山」，之後再來思考如何搶通進入大同部落、災情較嚴重的砂卡礑林道。

都姆恩指出，砂卡礑林道沿線有8至9處掉落巨石，有的比一層樓還高，部落決議集資購買一輛二手挖土機清運石頭，但將大型機具運送上山就很困難，盼政府協助出動直升機，將機具吊掛到部落，讓清運工作順利進行。

部落約30戶太魯閣族人在山上務農或經營民宿，都姆恩說，有些族人山上還有養雞、狗跟貓，每周都要繞路才能回家餵食；農作物因路不通無法運送下山，只能還給大自然；部落居民也多是中高齡長者，不願捨棄家園，都希望林道能盡快搶通。

太魯閣國家公園管理處表示，太魯閣災損嚴重，不但布洛灣台地沒水可用，許多步道更是被落石摧毀，短時間難以復原。了解族人的辛苦，不過砂卡礑林道要晚一點才能修繕，未來一定會協助幫忙，請族人多擔待。

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