花蓮強震 日本雅虎、MIXI等捐款助災民
花蓮強震，賑災基金會今天表示，專案募款帳戶至4月29日下午4時募得約新台幣14.7億元，總捐贈筆數18.4萬筆；其中，日本雅虎、MIXI、繁星會等捐款，協助台灣災民度過難關。
賑災基金會傍晚發布新聞稿表示，日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）4月4日起於「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，日前賑災基金會已收到部分捐款，折合新台幣約1480萬元。另外，日本公益財團法人「迎風而立的獅子基金會」捐款日幣1000萬元，由駐日代表處代收。
賑災基金會說，日本大和證券集團捐款日幣1000萬元，支持及協助災區復原重建，並祈禱受災地區早日恢復和重建。日本知名遊戲開發商MIXI株式會社捐款新台幣300萬元外，並辦理義賣遊戲活動募款，總計捐款新台幣383萬5193元。
賑災基金會指出，NPO非營利組織「繁星會」是由在日華人創辦，旨在關注於兒童福利，由「繁星集團」代表劉洋做為繁星會的代表。繁星會團隊近日在台灣出差，今天親自至賑災基金會捐款。繁星會告訴基金會，款項是集團旗下店鋪所募集善款，希望為救災工作盡一份心力。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」
▪花蓮強震整理包／釀18死 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常
▪大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言