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花蓮強震 日本雅虎、MIXI等捐款助災民

中央社／ 台北29日電

花蓮強震，賑災基金會今天表示，專案募款帳戶至4月29日下午4時募得約新台幣14.7億元，總捐贈筆數18.4萬筆；其中，日本雅虎、MIXI、繁星會等捐款，協助台灣災民度過難關。

賑災基金會傍晚發布新聞稿表示，日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）4月4日起於「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，日前賑災基金會已收到部分捐款，折合新台幣約1480萬元。另外，日本公益財團法人「迎風而立的獅子基金會」捐款日幣1000萬元，由駐日代表處代收。

賑災基金會說，日本大和證券集團捐款日幣1000萬元，支持及協助災區復原重建，並祈禱受災地區早日恢復和重建。日本知名遊戲開發商MIXI株式會社捐款新台幣300萬元外，並辦理義賣遊戲活動募款，總計捐款新台幣383萬5193元。

賑災基金會指出，NPO非營利組織「繁星會」是由在日華人創辦，旨在關注於兒童福利，由「繁星集團」代表劉洋做為繁星會的代表。繁星會團隊近日在台灣出差，今天親自至賑災基金會捐款。繁星會告訴基金會，款項是集團旗下店鋪所募集善款，希望為救災工作盡一份心力。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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