快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

海保署表揚賞鯨船長 號召支持花蓮震後觀光

中央社／ 花蓮縣29日電

海委會海洋保育署今天在花蓮賞鯨休閒碼頭舉行「2024大海之歌尋鯨啟航」活動，表揚賞鯨船長，以行動力挺花蓮震後觀光，盼民眾支持友善賞鯨業者，共同推動保育與觀光永續。

台灣海域孕育豐富鯨豚資源，在全球80多種鯨豚中，有近30種曾出現在台灣周遭海域。台灣賞鯨在1997年於花蓮石梯港「海鯨號」首航，2003年曾被國際評為賞鯨發展最快速的地方，至今蓬勃發展。

海洋委員會海洋保育署長黃向文致詞表示，友善賞鯨活動促進賞鯨船與鯨豚之間的和諧互動，船長扮演至關重要的角色，在場21名船長特別簽署友善鯨豚承諾書，不僅具備海洋職人專業，對鯨豚保育更有一份熱誠的心。

海保署藉由表揚活動肯定船長們對海洋生態保護的承諾，也期許將來能秉持著此份熱情和責任感，成為海洋保育的先鋒，持續守護海洋。

海保署指出，今年舉辦友善賞鯨啟航活動，因為0403大地震而別具意義，除了藉此活動提倡友善賞鯨，更呼籲社會大眾能多加關注花蓮地震災後的重建情況，期能為災後的花蓮觀光帶來復甦契機。

活動安排海洋文學作家廖鴻基介紹「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海上調查執行內容，說明如何以專業錄音設備蒐集鯨豚的水下聲紋；下午由2艘賞鯨船帶領與會來賓及北濱國小100多名學童出海賞鯨；花蓮縣福爾摩沙協會講師藍振峰帶領參觀抹香鯨計畫展覽，希望藉由聲音與影像喚起大家對海洋保育的了解和重視。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

助花蓮地震受災戶度過難關 花蓮縣府：稅務可分期延繳

為何地震都發生在凌晨？國旅不敢去花蓮 遊客全改衝1地：訂房塞爆滿到8月

花蓮地震陸願捐組合屋 花敬群：迫切性沒這麼高

大陸願捐組合屋給花蓮災民 花敬群：迫切性沒這麼高

相關新聞

助花蓮地震受災戶度過難關 花蓮縣府：稅務可分期延繳

花蓮強震造成許多大樓變危樓待拆或待補強，目前紅單有68棟、黃單63棟，觀光業也成為受災戶。花蓮縣政府表示，只要民眾或觀光...

國土署：花蓮地震災民勿輕易出售房地 影響請領權益

國土署今天說，花蓮震災後，正研議補助住戶重建費用，原則將以建物重建價格為基準；近期有仲介業者欲以低價向災民收購房地，因涉...

巨石阻擋大同大禮部落 族人徒手修繕得卡倫步道嘆：人生最慘震災

花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，地震後居民由直升機送下山，回家的路卻柔腸寸斷，部分落石比一層樓還高，有族人說，「這是人生中最慘的一次」。今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道，希望政府能協助搶通，早日恢復正常生活。

現有預算挹注花蓮地震重建更快 綠營：特別預算不合理

0403花蓮大地震及之後多起規模5以上餘震重創花蓮，國民黨立法院黨團提出「0403震災重建條例草案」，要求編列150億元...

廣角鏡／賴清德祈求 地龍別再翻身

副總統賴清德（中）昨出席台北松山慈惠堂「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，內政部長林右昌（右）等人陪同。賴清...

凌晨1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

中央氣象署發布第361號顯著有感地震報告，今天凌晨1時40分，在花蓮縣政府北北東方18.5公里 ，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.0地震，地震深度36公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。