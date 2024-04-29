海保署表揚賞鯨船長 號召支持花蓮震後觀光

海委會海洋保育署今天在花蓮賞鯨休閒碼頭舉行「2024大海之歌尋鯨啟航」活動，表揚賞鯨船長，以行動力挺花蓮震後觀光，盼民眾支持友善賞鯨業者，共同推動保育與觀光永續。

台灣海域孕育豐富鯨豚資源，在全球80多種鯨豚中，有近30種曾出現在台灣周遭海域。台灣賞鯨在1997年於花蓮石梯港「海鯨號」首航，2003年曾被國際評為賞鯨發展最快速的地方，至今蓬勃發展。

海洋委員會海洋保育署長黃向文致詞表示，友善賞鯨活動促進賞鯨船與鯨豚之間的和諧互動，船長扮演至關重要的角色，在場21名船長特別簽署友善鯨豚承諾書，不僅具備海洋職人專業，對鯨豚保育更有一份熱誠的心。

海保署藉由表揚活動肯定船長們對海洋生態保護的承諾，也期許將來能秉持著此份熱情和責任感，成為海洋保育的先鋒，持續守護海洋。

海保署指出，今年舉辦友善賞鯨啟航活動，因為0403大地震而別具意義，除了藉此活動提倡友善賞鯨，更呼籲社會大眾能多加關注花蓮地震災後的重建情況，期能為災後的花蓮觀光帶來復甦契機。

活動安排海洋文學作家廖鴻基介紹「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海上調查執行內容，說明如何以專業錄音設備蒐集鯨豚的水下聲紋；下午由2艘賞鯨船帶領與會來賓及北濱國小100多名學童出海賞鯨；花蓮縣福爾摩沙協會講師藍振峰帶領參觀抹香鯨計畫展覽，希望藉由聲音與影像喚起大家對海洋保育的了解和重視。

商品推薦