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花蓮震災重建 綠委：已有方案規劃投入250億元

中央社／ 台北29日電

國民黨立法院黨團提出403震災重建條例草案，要求編列新台幣150億元經費。民進黨立法院黨團今天說，行政院已成立專案小組，也有相關復原重建方案，已規劃投入250億元，不須特別立法，快又有效。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄，以及立委蘇巧慧、張宏陸、陳瑩、沈伯洋今天召開「403花蓮震災復原重建，我們做更好」記者會，說明民進黨團與行政團隊溝通後，行政院已成立0403花蓮地震專案小組，也有相關復原重建方案，不僅不待立法、快又有效，中央地方一起來做。

關於重建方案主軸，吳思瑤說，分為公共設施復原重建，以及民間補貼與減免、產業及觀光振興。

預算部分，吳思瑤說，不須用到特別預算，而是以現行預算支應，且經費加碼一次到位，包括年度預算移緩濟急、第二預備金、特別統籌分配稅款、災害準備金、賑災基金會，並持續編列後續年度預算，目前已規畫投入250億元。

吳思瑤質疑，國民黨團總召傅崐萁為何要提出特別條例，是因為要把救災當作個人的功德、與中央互別苗頭，而救災是中央與地方一起來做的事情，她希望救災是在搶時機，而非搶功勞。

張宏陸認為，如果用特別條例來處理，恐緩不濟急，因此行政團隊考量的點是馬上可以做的事項，例如提高救助、減免受災戶的費用，包括水電費、勞健保、學雜費等，也提供紅黃單住戶生活補助，或有3種安置方案等。

莊瑞雄說，政府也振興觀光、提振產業，包括在文化幣、農粉幣、好市加倍券等，搭配花蓮各大商圈及夜市行銷活動，跨部會加碼投入。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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