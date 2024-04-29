中橫便道最快今午開放 郡大林道車輛禁行

花蓮地震後餘震不斷，鋒面還帶來雨勢，原預計昨午開放的中橫便道，又因大面積土石崩落取消通行，公路局中分局谷關工務段表示，待清理完再考量路況、氣候等，最快今午放行。南投信義郡大林道也因多處落石坍方禁止車輛通行，人員原則上「只出不進」，林業署南投分署呼籲近期避免上山。

近日餘震持續，地質脆弱的中橫便道多次地震達4級，加上鋒面雨勢，便道多處坍方，阻斷多天，谷關工務段冒險搶修，前天傍晚好不容易才搶通，共清除57處坍方，原定昨中午12時開放通行，仍基於安全考量取消。

台中昨再降下大雨，谷關工務段下午巡查，除有零星落石，22.1、16.4兩處路段還出現大面積落石，研判無預警落石風險高，無法確保用路人安全通過，持續封閉，待今天清理後，考量路況、天氣等再決定是否放行。

中橫便道交通中斷，谷關風景區也遭池魚之殃。谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，中橫便道為「上谷關」到德基，谷關風景區更往深山約3公里處，才是便道管制站，但近日中橫便道封閉新聞多，不少民眾誤以為「東勢至谷關」道路中斷，或覺得很危險，紛紛打電話退訂，住宿率至少少3、4成，谷關街區冷冷清清。

尹敬倫說，0403強震以來，每每發生有感餘震，就有民眾打電話退訂，過往淡季假日都還有7至9成住房率，最近僅剩不到一半，其實到谷關風景區的道路通行無阻，市區公車也都正常發車。

至於南投縣郡大林道，因深入地質脆弱區域，目前通行至約33K大面積崩塌地，本月初花蓮強震後，多處落石坍方，又以1.8K最為嚴重，加上近期山區降雨，林業署南投分署表示，要等狀況允許再進場清理落石，因此目前禁止車輛通行，人員原則上「只出不進」，更呼籲山友近期內應避免上山。

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