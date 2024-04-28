餘震沒完 氣象署：還要3至6個月

昨凌晨花蓮近海接連發生規模六點一、規模五點八地震，最大震度四級，全台有感，共九縣市發布國家級警報。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，研判兩起地震仍是四月三日花蓮地震餘震序列，以九二一地震經驗來看，餘震至少還要三至六個月才會趨緩。

受到地震影響，中橫便道又有落石，公路局谷關工務段長張裕閔表示，目前仍有三個路段災害狀況明顯危險，中橫便道無法開放，通車時間會再公告。

公路局東區養護工程分局指出，昨清晨四時十二分，台七甲線中橫公路宜蘭支線三六點八公里南山村米摩登路段邊坡落石坍塌，道路雙向阻斷，公路局進駐機具搶通，上午十時四十分又發生坍塌，搶通時間延後到今天下午五時；坍塌地點位於南山村落以南往台中方向。

花蓮部分，縣府表示，目前富凱大飯店、統帥大樓拆除中，北濱街二號及藍天麗池也將接力開拆，預計下周將有四棟同時拆除，市區交通將有一段時間進入黑暗期；麥當勞吉安店列入強制拆除名單，預計下月五日後排拆。

根據氣象署統計，四月三日至今，累積逾一三○○起餘震。地震測報中心研究員蒲新杰表示，截至目前每天地震活動數量來看，和九二一地震的趨勢有點像，就是每天地震數量逐步減少，但是時不時就會有一段時間是餘震比較活躍的時期，規模六以上餘震的可能性還不能完全排除，之前九二一地震，一直到十月仍有規模六的餘震。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，凌晨這兩起地震深度較深，地震波速度傳遞較快，「宛如高鐵」直接到台北盆地，所以民眾會感受到先上下動，再左右動。

郭鎧紋表示，九二一地震時，主震一次釋放四十六顆原子彈能量，後續餘震持續了三個月，總計釋放一百顆原子彈能量；四月三日花蓮主震一次釋放卅九顆原子彈能量，從四月廿一日至今的餘震又釋放五顆，其中昨天凌晨約是一顆的能量，若按照比例計算，未來還會陸續釋放。

四技二專統測今進入第二天，技專校院入學測驗中心也提醒考生，若遇地震考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則，呼籲考生勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並關機。

商品推薦