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花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本大阪環球影城。美聯社
日本大阪環球影城。美聯社

日本環球影城（USJ）昨天宣布，將捐款500萬日圓幫助花蓮地震災區。另外，日本雅虎網路募捐上所開設的「2024年台灣地震特設專頁」，至今已募得逾2億1400萬日圓善款。

花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，花蓮縣成重災區。日媒ORICON NEWS報導，營運日本環球影城的USJ公司表示，向這次不幸在花蓮地震中罹難人士及其遺屬致哀同時，也對所有受災民眾表達由衷慰問之意。

USJ表示將透過日本紅十字會捐款500萬日圓（約新台幣105萬元）助災區重建，其中100萬日圓為所有員工共同樂捐。

USJ表示，由衷祝願所有受災民眾平安健康，也祈求災區能早日完成重建恢復往日樣貌。

另外，日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LYCorporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，到今天上午11時止，5項募捐活動已有超過10萬人捐款、共募得逾2億1400萬日圓（約新台幣4502萬元）善款，捐款數字仍持續增加中。

0403花蓮大地震 環球影城 花蓮強震

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