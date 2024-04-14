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晚間10:37東部海域地震規模4.1 最大震度宜蘭3級

中央社／ 台北14日電
晚間10時37分發生芮氏規模4.1地震。圖／取自氣象署
晚間10時37分發生芮氏規模4.1地震。圖／取自氣象署

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間10時37分發生芮氏規模4.1地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府東北方50.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。

0403花蓮大地震 地震 宜蘭 氣象署 花蓮強震

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