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蔡總統花蓮勘災 中央支援組合屋

聯合報／ 記者王燕華林佳彣呂俊儀周湘芸／連線報導
蔡英文總統昨天到花蓮新秀消防分隊的前進指揮所，關切救災情況。記者王燕華／攝影
蔡英文總統昨天到花蓮新秀消防分隊的前進指揮所，關切救災情況。記者王燕華／攝影

花蓮大地震昨邁入第8天，蔡英文總統搭專機到花蓮關心救災情況；對國民黨立委傅崐萁喊話要求中央支援組合屋，行政院副院長鄭文燦回應，租用民宅或依親都有租金補貼，也會比照防疫旅館提供獎勵金媒合旅宿，組合屋方案也會全力支持，讓災民有多元安置選項。

蔡英文由鄭文燦、花蓮縣長徐榛蔚、內政部長林右昌等人陪同，聽取搜救總指揮陳義豐及國土署簡報搜救進度及災民安置計畫；前天向總統喊話的傅崐萁也陪同，總統也不時轉頭和傅對話。

蔡總統到前進指揮所慰勉救災人員，她說，中央會與地方全力合作，用最快速度復原及振興災區，目前善款已超過4.9億，將協助災區收容安置及復原重建，昨她與副總統賴清德、鄭文燦等人討論後，一致認為應該動用所有資源，災後安置重建過程要讓受災戶負擔更小。

傅崐萁前天要求比照921震災重建暫行條例，由中央提供安置災民的組合屋。鄭文燦說，組合屋中央會全力支持，由地方盤點災民需求；花蓮觀光業嚴重受創，暑假前會提振興計畫，也會在政院東部辦公室設重建辦公室，對接地方需求。

花蓮強震不少災情，目前規定受災戶申報所得稅時，可提列15萬元以下災害損失，立委昨提案將門檻提高到30萬，幫助災民減輕負擔。財政部長莊翠雲說原則同意，對災後抵稅採從寬、從速、從優、從簡，可思考調整金額，也讓程序更簡化。

交通部觀光署主任秘書方正光表示，觀光署已研擬5月到年底的協助振興方案，希望在5月初順利推展，盼行政院盡速同意補助計畫。

都更專家認為，若短期有大量安置災民需求，組合屋具花費成本低、搭建速度快等優勢，卻非長久之計，建議縣府長遠考量，可朝社宅規畫，用途與組合屋一樣。

花蓮縣府代理秘書長饒忠說，目前評估逾2千戶需安置，希望中央比照921模式，由縣府出地，營建署建組合屋暫時安置災民，正在盤點地點、確認需要數量。

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