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花蓮地震釀環狀線錯位 北市捷運局：結構未損、偏移可修復

中央社／ 台北10日電
新北環狀線受地震影響鋼箱梁位移，由於當初委託台北捷運局興建，社民黨議員苗博雅今質疑施作過程中是否有人謀不臧要求市長蔣萬安調查清楚，蔣回應，會全面清查。聯合報記者楊正海／攝影
新北環狀線受地震影響鋼箱梁位移，由於當初委託台北捷運局興建，社民黨議員苗博雅今質疑施作過程中是否有人謀不臧要求市長蔣萬安調查清楚，蔣回應，會全面清查。聯合報記者楊正海／攝影

受3日花蓮強震影響，由台北市興建的新北環狀線發生錯位。北市捷運局表示，這種偏移可判斷為安全機制，結構未損壞、屬於偏移可修復狀態，修復進度由新北主導。

台北市長蔣萬安今天率市政團隊至議會進行施政報告並備詢。社會民主黨議員苗博雅問到，花蓮地震導致新北環狀線錯位，到底是設計強度不足、施工不周全，還是正常現象。

蔣萬安表示，施作符合交通部訂定的耐震設計規範，錯位原因會請第三方公正單位鑑定。

苗博雅表示，依照交通部鐵路橋梁耐震設計規範，花蓮地震時北市最大震度5弱，應屬中級地震，依照規範，主結構體要維持在彈性限度內，變形不得妨害列車正常運行，批評北市府這種態度市民無法接受。

國民黨議員詹為元也質詢此議題，捷運局長鄭德發解釋，環狀線設計是依據鐵路橋梁耐震設計規範，可承受6級地震，以這次地震來看未造成結構破壞。

鄭德發說，高架橋梁有自由端，現在是偏心柱的自由端有偏位，但這個偏位本身就是一種安全防護，以拉力防止高架橋梁掉落，目前從結構行為判斷的話可以先這麼定論，而實際原因及地震動作原理，會請第三方公正單位鑑定。

詹為元詢問這是損壞還是可修復，鄭德發表示，現在是偏移可修復狀態、看不出結構損壞；至於修復進度，因為環狀線已移交給新北，由對方主導，但若需要支援北市都會全力協助。

0403花蓮大地震 捷運 新北 環狀線 花蓮強震

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