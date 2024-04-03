花蓮強震後…玉山西側崩塌！鄭明典曝「煙塵升起」畫面示警：別往山裡走

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2的強震，全台明顯搖晃。上午，一群登山客登上玉山主峰時便遇到強震，嚇得直呼「人生差點沒了」，還有山友拍到玉山主峰往玉山南峰稜線上，出現山石滑落的現象。而鄭明典晚間則在臉書貼出玉山主峰「煙塵升起」照片，表示已出現崩塌情況，示警民眾近期「暫時不要往山裡走」。

上午地牛翻身當下，有一群登山客剛好登上玉山主峰，在主峰頂感受到強震的威力，更貼出影片直呼超級可怕「人生差點沒了」、「以為玉山要切半了！」，所幸一行人最終平安下山抵達玉山登山口。

前中央氣象局長鄭明典晚間則在臉書貼出兩張玉山主峰的照片，指出玉山主峰西側受到今日強震影響，有小規模崩塌，「煙塵緩緩升起！」並示警最近還會有餘震，「建議暫時不要往山裡走」。

據聯合報報導，0403花蓮大地震發生後，有山友即拍到玉山主峰往玉山南峰稜線上，出現山石滑落的現象。玉山國家公園也成立緊急應變中心，派員前往園區各熱門遊憩登山路線，目前各遊客中心尚無災情。玉山國家公園也提醒山友務必注意安全，若想取消入園，亦可申請退費。

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