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0403花蓮大地震／地牛翻身恰巧攻頂 山友困最高峰「緊抱山石」：以為玉山要切半

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
0403大地震發生當下，原PO與他的朋友們在玉山主峰山頂。圖／翻攝至huang.01_28臉書
0403大地震發生當下，原PO與他的朋友們在玉山主峰山頂。圖／翻攝至huang.01_28臉書

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

4月3日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2的強震時，一群登山客，剛好登上玉山主峰，在海拔3952公金的主峰頂感受到強震的威力，山友表示，在台灣最高峰感受7級地震，只覺得人生差點沒了，真的超級可怕，以為玉山要切半了，所幸這幾位「幸運」的山友已在1小時前平安下山抵達玉山登山口。

原PO（huang.01_28）在臉書及社群平台Threads上貼文表示，「謝謝大家的關心，我們單攻平安歸來！」影片中，拍攝者與山友們在0403大地震當下，正在玉山主峰頂剛好遇到強震，大家不但緊抱山石地面，更不斷大喊「嚇死了，我真的要嚇死了，主峰地震，抓著、抓緊。」原PO也在留言處補充「真的超級可怕，我以為玉山要切半了！」

0403花蓮大地震 人生 山友 強震 玉山

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