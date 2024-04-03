0403花蓮大地震驚傳「龜山島斷頭」賞鯨導遊急澄清：正常崩落沒斷裂

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今（3）日上午7時58分，台灣發生芮氏規模7.2地震，隨後餘震不斷，各地傳出災情，震度達5的宜蘭，甚至一度傳出龜山島「龜首」斷裂崩塌的消息，萬幸的是經查實後確認，龜山島頭並未斷裂。

今日大地震後網路上瘋傳「龜山島頭斷裂」的影片與消息，但臉書粉專「蠢羊與奇怪生物」轉貼PTT文章澄清，貼文中作者說明，他自己身為龜山島賞鯨導遊，影片中土石崩落是正常現象，每年都會有，不是謠傳所說的「龜首斷裂」。

貼文下有網友指出，龜山島龜首處是大福兵試場的砲擊區，加之龜山島其實是座休眠火山，火山地形有崩落本來就是正常的現象。

在貼文澄清龜山島一切正常後，不少網友紛紛留言表示慶幸，「遛皮爾爾啦！（破皮而已）」、「那就是破皮而已，不要嚇人啊」、「不管是龜首、還是女王頭，面對風化，都是不可逆的啊」。

地震之後網路一度謠傳龜山島斷頭。圖／讀者提供

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