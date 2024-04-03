0403花蓮地震 本報記者現場直擊 9層大樓傾倒 地下室3人受困

花蓮早上7點58分發生規模7.2大地震，全台有感，花蓮市軒轅路、中山路一處約9、10層樓突傾倒。花蓮市民族里長張東耀趕到現場，他表示，該大樓多為租客，住戶都有報平安，但地下室仍有3人受困中。花蓮縣長徐榛蔚也抵達現場了解狀況。

本報記者王思慧抵達現場直播表示，目前花蓮持續有零星餘震發生，該棟傾斜大樓有9到10層樓，目前消防人員已將高樓層的民眾疏困，6樓還有一個人，地下室則有3位民眾受困。

花蓮縣建設處長鄧子榆受訪表示，倒塌房子目前計畫從地下用消波塊防止傾倒，支撐兩側的柱子，撐出來到人行道，差不多半小時。

徐榛蔚表示，目前已應變中心成立，學校部分會將學生安置在操場，盤點人數，由於餘震不斷另外請大家離開建築物，宣布幾個大型公園區，可以在休息，醫院部分也聯繫，合作東西倒塌趕快復原，保障住院病患安全。

她說，各縣市特搜隊也到，台11線35K，路段山崩部分阻斷。