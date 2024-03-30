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擁槍彈火力強 張盛德收押
男子張盛德不滿政府限制陸客來台，民宿生意大受影響，不滿政府亂花錢，前天持制式霰彈槍闖數位部連轟三槍洩憤，檢察官依涉犯槍砲等罪聲請羈押禁見張，台北地院昨天裁准羈押。
裁定指出，張盛德非法持有槍枝、持槍枝於公共場所開槍射擊、非法持有子彈，犯罪嫌疑重大，依偵查卷證，案發現場有民眾等證人未到案，是否有共犯參與？張上樓至數位部二樓的實際舉止，仍待調查，張為減輕罪責，可能湮滅證據，有串滅證之虞。
裁定指出，張盛德持有的槍枝、子彈數量甚鉅、火力強大，但是對槍彈來源避重就輕，僅承認在臉書一頁式廣告加ＬＩＮＥ詢問購得，他有持有槍彈具有強烈動機，顯有反覆再犯之虞。法官認為，考量張盛德事發前先北上探勘地點，顯為預謀犯案，對公共安全造成甚大危害，有羈押禁見必要。
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