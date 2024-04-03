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新聞幕後／北市保留樣本 驗出案情關鍵

聯合報／ 本報記者林麗玉李承穎
台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒，台北市長蔣萬安昨天早上臨時舉行記者會表示，上月24日環境及生物跡證有驗出米酵菌酸。記者洪子凱／攝影
台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒，台北市長蔣萬安昨天早上臨時舉行記者會表示，上月24日環境及生物跡證有驗出米酵菌酸。記者洪子凱／攝影

寶林茶室中毒案歷經十天，北市自行送驗三月廿四日在店家採檢的樣本，昨宣布從廚師手部檢出米酵菌酸，這段期間，台北市長蔣萬安始終未排除人為因素，衛生局發現非一般食物中毒菌類後，也保留部分採檢樣本等待時機，待米酵菌酸有標準品後才送往台大法醫所檢驗，讓案情有重大進展。

北市衛生局上月廿四日接獲新北衛生局通報疑似食物中毒個案後，第一時間前往寶林茶室稽查，因現場已無食餘殘留，當場採檢環境及生物跡證，並第一時間就採檢胡姓代班廚師的手部樣本，將稽查登錄在系統上，讓新北和衛福部掌握。

第一時間採檢的樣本生物培養後，與一般食物中毒菌類都不相符，衛生局研判可能是罕見菌種，當時衛生局就將部分樣本留下以便日後檢驗。隨案情推展，從死者體內剖驗出米酵菌酸，但仍待實驗室有檢驗標準品才能送驗。

另外，蔣萬安得知並非一般常見食物中毒案後，廿六日就要求台北市警察局長張榮興率同仁調查是否人為因素，每次內部討論會、進度記者會，蔣萬安也都要求市警局出席，警局扣住監視器畫面等跡證，檢方辦到哪裡，警方都可提供相關證據配合調查。

知情人士透露，食物中毒案發生至今，從受害者體內驗出米酵菌酸、卻沒有在卅五項食材包括粿條等關鍵食材驗出陽性，案情詭譎，蔣萬安對此案堅持一定要將所有可能性跡證留下來。

北市衛生局長陳彥元說，上周六得知台大法醫所實驗室採購到標準品，立刻聯繫所長翁德怡，盼能協助檢驗，但台大須建立作業流程跟精準度，對方承諾愈快配合愈好，直到前晚八點，翁德怡直接聯繫檢出陽性，衛生局也立刻通知檢警。

知情人士透露，前晚將檢出報告通知檢方後，檢方似無動作，昨天一早才由衛生局再發函檢方，稱此案有可能涉及「刑事犯罪」，希望加速啟動偵查作為，原因就在人為或食物保存有問題，隨案情發展都不排除任何可能性。

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