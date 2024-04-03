聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚師手驗出毒 專家：寶林案首個直接證據

聯合報／ 記者林琮恩沈能元鄒尚謙／台北報導
立委徐巧芯昨出示台北市衛生局三月廿四日到遠百信義A13寶林茶室採檢時的現場照片，那時廚房存有米酵菌酸毒素。記者曾學仁／攝影
立委徐巧芯昨出示台北市衛生局三月廿四日到遠百信義A13寶林茶室採檢時的現場照片，那時廚房存有米酵菌酸毒素。記者曾學仁／攝影

台大法醫學研究所受北市府委託，檢驗寶林茶室遠百信義Ａ13店砧板、菜刀、水果刀、廚師手部等四項環境及生物跡證剩餘檢體，在廚師手部檢體驗出米酵菌酸陽性反應，台大法醫所所長翁德怡昨天表示，這是食安風暴發生以來首次取得直接證據，但廚師手部只是間接媒介，問題還是出在食材，很可能是粿條。

「台北市衛生局長陳彥元機警，想到把廿四日採檢的剩餘檢體交給我們檢測米酵菌酸，才取得這次的證據。」翁德怡說，取得北市轉交的剩餘檢體後，法醫所同仁昨天加班處理，驗出米酵菌酸陽性反應。

台大法醫學研究所所長翁德怡昨天公布廚師手部米酵菌酸檢驗陽性的過程。記者侯永全／攝影
台大法醫學研究所所長翁德怡昨天公布廚師手部米酵菌酸檢驗陽性的過程。記者侯永全／攝影
翁德怡認為，廚師是間接接觸遭汙染的食材，依目前資訊推論，問題食材很可能是粿條。她說，廚師手部接觸過問題食材，也就是廚師雙手只是媒介而非帶原者。另可確認的是案發當時米酵菌酸存在這家餐廳，現在應可將範圍再縮小到廚房內。翁德怡說，廚師的手在不可能洗得完全乾淨下，被測出一天前存在手上的毒素，毒素量約每毫升一奈克，「比台積電做的晶片還小」。

「廚師手部驗出米酵菌酸代表汙染源就在寶林茶室的產品中。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，合理狀況是工作人員碰到這些不同食材，讓米酵菌酸沾染上去，雖然目前食材中都未檢出米酵菌酸，但應該是不同批食材，而採檢的也非同一批，因而驗不出來。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌也認為，台大法醫所檢驗的四項檢體係北市衛生局於上月廿四日至餐廳採檢，當時也包括食材；廿六日食藥署再次檢驗多種食材卻均為陰性反應，顯示兩次採檢為不同批的食材，可能廿四日的食材已進入消費者肚子裡。

台北榮民總醫院腎臟科主治醫師楊智宇表示，廚師手上殘留毒素，代表曾經接觸過受汙染的食材。他說，長時間置於室溫的粿條，提供唐菖蒲伯克氏菌生長所需的營養和溫度，成為一個非常適合細菌生長的「培養基」，此細菌在粿條中大量繁殖時產生米酵菌酸。

楊智宇表示，米酵菌酸是特定細菌產生的，難以人工合成。翁德怡也說，若在食物裡下毒，每個人身上毒素應差不多，但這次二十幾名患者中毒後症狀不一，有人重症、死亡，也有輕症或無症狀，因此被下毒的可能性很低。

中毒 寶林茶室 米酵菌酸 腎臟 食安 食材 食物中毒 食藥署

延伸閱讀

寶林茶室案累計22人皆驗出米酵菌酸 專家會議明討論唐菖蒲伯克氏菌

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！30例受害人、最大疑兇米酵菌酸成因、專家分析一次看

寶林廚師手部驗出米酵菌酸 台大法醫所：廚師不排除也中毒

影／寶林茶室廚師手驗出米酵菌酸 徐巧芯批中央不作為

相關新聞

寶林廚師手上驗出米酵菌酸 鎖定粿條保存不當

寶林茶室遠百信義Ａ13店食物中毒案有新發展。衛生單位鎖定米酵菌酸肇禍後，昨天確認餐廳胡姓廚師的手上驗出米酵菌酸，檢警懷疑...

廚師手驗出毒 專家：寶林案首個直接證據

台大法醫學研究所受北市府委託，檢驗寶林茶室遠百信義Ａ13店砧板、菜刀、水果刀、廚師手部等四項環境及生物跡證剩餘檢體，在廚...

新聞幕後／北市保留樣本 驗出案情關鍵

寶林茶室中毒案歷經十天，北市自行送驗三月廿四日在店家採檢的樣本，昨宣布從廚師手部檢出米酵菌酸，這段期間，台北市長蔣萬安始...

寶林增1例 米酵菌酸22人驗陽

寶林茶室食物中毒事件昨天再增一例，為十三歲女童，曾在寶林茶室吃粿條，出現腹痛症狀，已返家休養，另外，四十九歲女性個案原在...

寶林廚師的手 北市驗的 徐巧芯批衛福部不作為

寶林茶室食物中毒事件，引發中央還是地方衛生單位慢半拍的政治攻防。國民黨立委徐巧芯昨天下午公布相關照片，還原北市府稽查過程...

寶林廚師手驗出米酵菌酸 徐巧芯還原北市稽查過程、批衛福部不作為

寶林茶室爆發食物中毒事件，釀2死、多人送醫治療，台北市長蔣萬安今早證實，菜刀、砧板、廚師的手都驗出米酵菌酸陽性，國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。