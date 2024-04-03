廚師手驗出毒 專家：寶林案首個直接證據
台大法醫學研究所受北市府委託，檢驗寶林茶室遠百信義Ａ13店砧板、菜刀、水果刀、廚師手部等四項環境及生物跡證剩餘檢體，在廚師手部檢體驗出米酵菌酸陽性反應，台大法醫所所長翁德怡昨天表示，這是食安風暴發生以來首次取得直接證據，但廚師手部只是間接媒介，問題還是出在食材，很可能是粿條。
「台北市衛生局長陳彥元機警，想到把廿四日採檢的剩餘檢體交給我們檢測米酵菌酸，才取得這次的證據。」翁德怡說，取得北市轉交的剩餘檢體後，法醫所同仁昨天加班處理，驗出米酵菌酸陽性反應。
翁德怡認為，廚師是間接接觸遭汙染的食材，依目前資訊推論，問題食材很可能是粿條。她說，廚師手部接觸過問題食材，也就是廚師雙手只是媒介而非帶原者。另可確認的是案發當時米酵菌酸存在這家餐廳，現在應可將範圍再縮小到廚房內。翁德怡說，廚師的手在不可能洗得完全乾淨下，被測出一天前存在手上的毒素，毒素量約每毫升一奈克，「比台積電做的晶片還小」。
「廚師手部驗出米酵菌酸代表汙染源就在寶林茶室的產品中。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，合理狀況是工作人員碰到這些不同食材，讓米酵菌酸沾染上去，雖然目前食材中都未檢出米酵菌酸，但應該是不同批食材，而採檢的也非同一批，因而驗不出來。
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌也認為，台大法醫所檢驗的四項檢體係北市衛生局於上月廿四日至餐廳採檢，當時也包括食材；廿六日食藥署再次檢驗多種食材卻均為陰性反應，顯示兩次採檢為不同批的食材，可能廿四日的食材已進入消費者肚子裡。
台北榮民總醫院腎臟科主治醫師楊智宇表示，廚師手上殘留毒素，代表曾經接觸過受汙染的食材。他說，長時間置於室溫的粿條，提供唐菖蒲伯克氏菌生長所需的營養和溫度，成為一個非常適合細菌生長的「培養基」，此細菌在粿條中大量繁殖時產生米酵菌酸。
楊智宇表示，米酵菌酸是特定細菌產生的，難以人工合成。翁德怡也說，若在食物裡下毒，每個人身上毒素應差不多，但這次二十幾名患者中毒後症狀不一，有人重症、死亡，也有輕症或無症狀，因此被下毒的可能性很低。
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