民眾黨嗆蔣市府挑軟柿 綠要藍白勿甩鍋

台北市長蔣萬安昨宣布解除前市長柯文哲簽訂二二○○元專案費率合約，民眾黨發言人吳怡萱昨表示，蔣市府不檢討頻寬分級必要性、不檢討支付給廠商費用，也不敢處理郝龍斌市府時期母約，只敢檢討早已履行完成部分，根本無法解決問題，「不要柿子挑軟的吃」。

吳怡萱表示，根據郝市府跟台智光簽訂的母約，重點在於「優先租用」四個字，綁住台北市各機關包含警察局、聯合醫院、教育局，全部只能被迫使用台智光提供的服務；柯市府曾找資訊局、警察局及法務局評估是否可解約，也找過法律顧問評估可否不要優先租用台智光，但結論都是否定，根本原因在於形同「割地賠款」的母約。

台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊則說，全案重點從頭到尾都不是費率，相同的費率柯文哲編四點六億元就可以、蔣萬安卻要編五點五億元，導致有人在中間上下其手，二○二○年議價的費率就是依照原始母約，重點是為何全部要使用三Ｍ？蔣萬安乖乖配合議會，「如果他認為這麼不合理的話，應該廢掉廿五年的原始合約。」

民進黨昨批評，台智光案是橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安三任市長廿五年、上百億元的超級肥約，並分別對柯、蔣提出三問，要藍白不要再甩鍋卸責。

民進黨政策會執行長王義川三問柯文哲，執政北市八年每日早上在戰情室有沒有討論過台智光案？如果有，請公開會議記錄、參與人員。有沒有跟國民黨北市議員陳重文吃飯、吃飯時有沒有討論過台智光案？如果有，請公開時間、地點及結論。既然覺得台智光案怪怪的，覺得是議會勾結財團，八年任內為何縱容局處簽子約？

王義川也三問蔣萬安，是否覺得郝龍斌簽這個約、柯文哲八年繼續發包這個約很奇怪？是否要把台智光和北市府的主約解約？是否還會讓台北市各局處跟台智光簽子約？