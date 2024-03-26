新聞眼／柯文哲8年不作為 好意思怪別人？

北市警用監視器傳輸費專約案引爆爭議，前市長柯文哲怪罪現任市長蔣萬安讓預算暴增九千萬元，但柯文哲卻忘了，專約是在他任內拍板，任內質疑議會藍綠聯手勾結財團Ａ錢卻也無法妥善處理，如今再責怪接手處理的現任市長蔣萬安，一副千錯萬錯都是別人錯的模樣，不知一隻手指指向別人的同時也有四隻指向自己。

前市長郝龍斌簽下ＢＯＴ長約，隨議員陳重文涉弊浮上檯面，北市警用監視器傳輸費案的真相逐一解凍，但「海水退了就知誰沒穿褲子」。

十二年前，當時網路發展不如現在，市長郝龍斌想引進業者投資，與台灣智慧光網公司簽訂光纖合約，要求業者提供低於市價的費率，以免被獨大的中華電信綁住，柯文哲不看十年來時空轉變，只罵郝龍斌怎跟財團簽「長期怪約」，還批蔣萬安沒照他編的預算執行。

批前任、罵後任，柯文哲八年任內不僅沒清查全案是否涉弊，甚至被發現未曾找其他業者議價就與台智光簽定市警局專約，後來對議員附帶但書的預算案有意見而提起覆議案也草草了事，很難想像怎麼好意思怪罪前後任市長，相較於蔣萬安上任後與台智光七次議價並談妥降價，柯文哲的不作為顯得特別明顯。

當年議會審查監視器傳輸預算過程的確「怪怪的」，針對少數議員能否隻手遮天影響數億元合約？檢調單位正調查釐清。蔣萬安啟動解除柯任內訂定的不合理月租，不正是市民期待的面對問題、解決問題嗎？試問，柯文哲任內除了編列八年相關預算外，又做了什麼？當檢調單位追出真相，或許就知道誰才「鬼扯」。