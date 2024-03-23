遊覽車撞涵洞事故 高市府：加強標示

楓滿遊覽車前晚誤闖限高2米的涵洞機慢車道，車頭被削，造成1死15傷重大意外，枉死的周姓老翁6名子女昨早9點隨法師前往事故現場招魂，擲筊連30次，都難有連續3次聖筊，直至好友陳芊至泛淚祭拜才終於擲出允筊。陳向前往會勘的交通局官員表示，遊覽車司機載人如載貨，才會無視人命衝撞。針對涵洞是否警示不足，交通局評估修正改善。

高雄仁武區前晚發生遊覽車重大死傷意外，鄧姓肇事駕駛指切入慢機車道前，先看到限高4.3公尺警示，沒想到開到涵洞口才發現限高僅2尺，當下因來不及煞停，以致出事。

這起遊覽車誤闖涵洞機慢車道事故，造成80歲周姓老翁當場慘死，親友哀戚不已，昨早周翁6名子女隨法師到涵洞口招魂，但連擲30多次，都擲不出連續3次聖筊，最終在周翁摯友、中華社區發展協會理事長陳芊至泛淚祭拜後，才連續擲出聖筊完成儀式；陳芊至難過地說，周的內心應該滿是不捨及掛慮。他會協處好友身後事，並解決涵洞交通問題，才不會讓周枉送性命。

「人的生命如此廉價」，陳芊至無法接受肇事鄧姓駕駛硬闖高度明顯無法通過的涵洞慢機車道，讓他平白失去逾30年的志工好友，批現在的客運司機感覺「載人像載貨」，無視人命橫衝直撞，導致事故頻傳。他也向前來會勘的交通局官員表示，政府應檢討改善。

高雄市交通局表示，未來會在這處涵洞前增設3至4處「限高2公尺」的預告標誌，除放大標誌，也在涵洞下方增加黑黃斜線條及會發光的反光標鈕。由於一旁有高公局大型機械停放場，交通局將與高公局研議，於適當位置設簡易限高架，避免再有憾事發生。