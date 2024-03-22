遊覽車超時問題 業者：也與客人有關

高雄前晚發生遊覽車事故，釀一死十五傷，駕駛疑似超時工作，引發關注。有遊覽車業者直言，政府規定遊覽車從報到至行程結束不得超過十一小時，逾時可開罰，但很多超時的原因在於客人，卻先罰司機與業者，相當無奈。

台灣目前從事天天遊的旅行社約廿幾家，以從北部到中部、餐食自理的單日行程為例，含保險的團費往往不到五百元，常常滿團。

南部邱姓遊覽車駕駛說，現在遊覽車都有裝設ＧＰＳ系統，監理單位可藉此掌握車輛營運動態，包括當日累計行駛、熄火、怠速的時間、超速紀錄、總里程等，一天工作含休息若逾十一小時，可罰九千元到九萬元不等，公司也會被記點。

邱姓駕駛直言，接行程時都會先與客人溝通協調，盡量避免行程沒跑完或司機超時，但通常是客人叫司機跑行程，「客人不聽我們的話啊！」若被要求跑額外行程而超時，政府該兩者都罰。

陳姓遊覽車駕駛說，遊覽車工時長薪資低，駕駛愈來愈少，超時問題盼政府要教育客人，不能只約束駕駛。