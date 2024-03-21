高雄遊覽車削頭釀禍...司機30萬交保不發一語 死者兒：他沒道歉
高雄仁武區水管路上涵洞昨晚發生嚴重車禍，肇事鄧姓遊覽車駕駛因誤闖涵洞機慢車道，車頭被限高2米涵洞削平，前排80歲周姓乘客當場慘死；今天檢察官相驗周男遺體，並與周子女前往事故現場勘驗，鄧男也在現場，面對媒體不發一語、雙眼緊閉；後續，檢方諭知鄧30萬元交保。
昨晚鄧男被仁武分局帶回製作筆錄，並依過失致死罪移送橋頭地檢署偵查；今早檢方先從殯儀館相驗周男遺體，確認周顱骨骨折、頭部重創致死，之後前往仁武分局對鄧複訊，檢方面對記者詢問，僅說已看完車子，已問過「超時」部分，後續指示警方將鄧帶住現場勘驗。
在涵洞事故現場，檢警忙著丈量涵洞高度、路寬，而穿著連帽外套，戴著白色口罩的肇事者鄧男與死者子女們也都同在現場，鄧不時將手叉在褲子或外套口袋，面對記者詢問不發一語，甚至緊閉雙眼。
不過，周兒子指出，製作筆錄時，鄧說起話來一派輕鬆的態度，面對家屬，就連一句道歉的話都沒說，且周父親通話時曾說「駕駛繞錯路，沿途又不斷放乘客下車，拖慢返家時間，後續又開車搶快，周表示，「一定會向鄧及楓滿遊覽車公司提告。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言