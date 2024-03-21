高雄遊覽車削頭釀禍...司機30萬交保不發一語 死者兒：他沒道歉

高雄仁武區水管路上涵洞昨晚發生嚴重車禍，肇事鄧姓遊覽車駕駛因誤闖涵洞機慢車道，車頭被限高2米涵洞削平，前排80歲周姓乘客當場慘死；今天檢察官相驗周男遺體，並與周子女前往事故現場勘驗，鄧男也在現場，面對媒體不發一語、雙眼緊閉；後續，檢方諭知鄧30萬元交保。

昨晚鄧男被仁武分局帶回製作筆錄，並依過失致死罪移送橋頭地檢署偵查；今早檢方先從殯儀館相驗周男遺體，確認周顱骨骨折、頭部重創致死，之後前往仁武分局對鄧複訊，檢方面對記者詢問，僅說已看完車子，已問過「超時」部分，後續指示警方將鄧帶住現場勘驗。

在涵洞事故現場，檢警忙著丈量涵洞高度、路寬，而穿著連帽外套，戴著白色口罩的肇事者鄧男與死者子女們也都同在現場，鄧不時將手叉在褲子或外套口袋，面對記者詢問不發一語，甚至緊閉雙眼。