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高雄遊覽車削頭釀禍...司機30萬交保不發一語 死者兒：他沒道歉

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
肇事者鄧姓遊覽車駕駛面對媒體全程不發一語。記者古和純／翻攝
肇事者鄧姓遊覽車駕駛面對媒體全程不發一語。記者古和純／翻攝

高雄仁武區水管路上涵洞昨晚發生嚴重車禍，肇事鄧姓遊覽車駕駛因誤闖涵洞機慢車道，車頭被限高2米涵洞削平，前排80歲周姓乘客當場慘死；今天檢察官相驗周男遺體，並與周子女前往事故現場勘驗，鄧男也在現場，面對媒體不發一語、雙眼緊閉；後續，檢方諭知鄧30萬元交保。

昨晚鄧男被仁武分局帶回製作筆錄，並依過失致死罪移送橋頭地檢署偵查；今早檢方先從殯儀館相驗周男遺體，確認周顱骨骨折、頭部重創致死，之後前往仁武分局對鄧複訊，檢方面對記者詢問，僅說已看完車子，已問過「超時」部分，後續指示警方將鄧帶住現場勘驗。

在涵洞事故現場，檢警忙著丈量涵洞高度、路寬，而穿著連帽外套，戴著白色口罩的肇事者鄧男與死者子女們也都同在現場，鄧不時將手叉在褲子或外套口袋，面對記者詢問不發一語，甚至緊閉雙眼。

不過，周兒子指出，製作筆錄時，鄧說起話來一派輕鬆的態度，面對家屬，就連一句道歉的話都沒說，且周父親通話時曾說「駕駛繞錯路，沿途又不斷放乘客下車，拖慢返家時間，後續又開車搶快，周表示，「一定會向鄧及楓滿遊覽車公司提告。」

警方丈量。記者古和純／攝影
警方丈量。記者古和純／攝影
肇事者鄧姓遊覽車駕駛面對媒體全程不發一語。記者古和純／翻攝
肇事者鄧姓遊覽車駕駛面對媒體全程不發一語。記者古和純／翻攝
檢方勘驗肇事地點。記者古和純／翻攝
檢方勘驗肇事地點。記者古和純／翻攝
肇事者鄧姓遊覽車駕駛緊閉雙眼。記者古和純／翻攝
肇事者鄧姓遊覽車駕駛緊閉雙眼。記者古和純／翻攝
檢方諭知肇事者鄧姓遊覽車駕駛30萬元交保。記者古和純／翻攝
檢方諭知肇事者鄧姓遊覽車駕駛30萬元交保。記者古和純／翻攝
檢警勘驗後，周姓死者子女們一同離開肇事地點。記者古和純／攝影
檢警勘驗後，周姓死者子女們一同離開肇事地點。記者古和純／攝影
檢方丈量涵洞高度。記者古和純／翻攝
檢方丈量涵洞高度。記者古和純／翻攝

車禍 遊覽車 高雄市

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